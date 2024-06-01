Загарбники перевіряють телефони навіть у маленьких дітей. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що росіяни побудували так звані "освітні центри", які по суті є центрами пропаганди, для того, щоб стежити за маріупольцями.
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Терор у Маріуполі посилюється
Крім того, людей перевіряють на блокпостах. Місцеві намагаються уникати цих блокпостів, бо якщо туди потрапляєш – або забирають досліджувати телефон, або вимагають хабар.
Йде тотальний контроль за місцевими мешканцями. Такі репресивні заходи посилюються постійно. Є навіть певні цілі програми з цього. Наприклад, так званих "освітян" постійно збирають, інструктують, що їм робити, як стежити за людьми. Тобто ці елементи терору присутні й посилюються,
– зазначив Забавін.
Водночас в Маріуполі не вщухає рух спротиву. Час від часу у місті зникають деякі ватажки російського терористичного угруповання. У декого згорають або вибухають автівки. Такий перманентний процес йде постійно.
З якою проблемою зіштовхнулися маріупольці
Росіяни мають логістичні проблеми – обмежений рух через Маріуполь, через що в окупованому місті ціни набагато вище, ніж, наприклад, на території Росії. Відповідно, багато людей вимушені їхати до країни-терористки за ліками. Місцеві діляться інформацією щодо цін – з такими цінами люди можуть лише виживати, адже неможливо нормально харчуватися чи приймати ліки проти хронічних захворювань.
"Маріуполь та інші тимчасово окуповані території в цьому плані потерпають від того, що цивільне населення, яке там проживає, має проблеми з забезпеченням, бо окупанти віддають перевагу в логістиці військовим потребам. А те, що стосується гуманітарних вантажів, харчових продуктів та іншого – другорядне питання для них, тому ціни через проблему логістичного сполучення дуже великі", – підкреслив Забавін.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Окупанти значно збільшили кількість техніки та особового складу, які переправляють через Маріуполь у напрямку Бердянська. Однак дивним є те, що їх везуть не в Бердянськ, а кудись далі.
- Росія почала проводити в Маріуполі мобілізацію. Поліція разом з військкомами зупиняє машини й роздає повістки. Водночас окупанти чистять усі пабліки й чати, де з'являється інформація про мобілізацію.
- Росіяни вже звезли понад 70 тисяч представників різних народностей Росії до Маріуполя і заселяють їх у квартири українців. У такий спосіб ворог прагне змінити корінний склад населення окупованого міста.