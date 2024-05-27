Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що за останні дні перекидання російської техніки через територію Маріуполя значно збільшилось, що є дуже дивним. Він наголосив, що ворог також формує там невеликі колони військових.
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Що робить Росія
Андрющенко зазначив, що окупанти переправляють велику кількість техніки, об’їжджаючи Маріуполь.
Дивним є те, що цю техніку не везуть у Бердянськ, а кудись далі. А це означає на фронт. Однак на фронті (Запорізький напрямок – 24 Канал) немає агресивної активності, наприклад, як у Часовому Яру чи на Харківщині,
– сказав він.
Та інтенсивність перекидання військової сили не відповідає тій ситуації, що зараз на лінії фронту на Запорізькому напрямку.
Радник міського голови Маріуполя припустив, що ті сили, які Росія переправляє через Маріуполь можуть бути резервом, яким підсилювали Харківщину, а зараз повертають у бік Запорізької області. Однак це нова техніка. Ймовірно, її ще не використовували для боїв.
Не знаю, що ми ще побачимо, але спостерігаємо уважно. Може бути що завгодно, бо поведінка росіян зовсім непередбачувана,
– зауважив Петро Андрющенко.
Ситуація на фронті: основне
- Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 27 травня. Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога та подекуди покращувати свої позиції. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень, а на ранок 27 травня зафіксовано ще 29 боїв.
- Українська армія продовжує знищувати російські літаки на фронті. 23 травня ЗСУ збили Су-25 окупантів, що стало другим таким успіхом за два дні. Цього разу літак був знищений військовими 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка у донбаських степах.
- Сотні російських військових прямують до Луганської області, маскуючись під цивільних. Вони їдуть з Тульської області Росії. Метою цього переміщення є поповнення резервів для майбутніх штурмових дій. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.