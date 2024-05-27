Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что за последние дни переброска российской техники через территорию Мариуполя значительно увеличилась, что очень странно. Он отметил, что враг также формирует там небольшие колонны военных.
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Что делает Россия
Андрющенко отметил, что оккупанты переправляют большое количество техники, объезжая Мариуполь.
Странно то, что эту технику не везут в Бердянск, а куда-то дальше. А это значит на фронт. Однако на фронте (Запорожское направление – 24 Канал) нет агрессивной активности, например, как в Часовом Яру или на Харьковщине,
– сказал он.
И интенсивность переброски военной силы не соответствует той ситуации, что сейчас на линии фронта на Запорожском направлении.
Советник городского головы Мариуполя предположил, что те силы, которые Россия переправляет через Мариуполь могут быть резервом, которым усиливали Харьковщину, а сейчас возвращают в сторону Запорожской области. Однако это новая техника. Вероятно, ее еще не использовали для боев.
Не знаю, что мы еще увидим, но наблюдаем внимательно. Может быть что угодно, потому что поведение россиян совсем непредсказуемо,
– отметил Петр Андрющенко.
Ситуация на фронте: основное
- Генштаб ВСУ сообщил о ситуацию на фронте по состоянию на 27 мая. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага и кое-где улучшать свои позиции. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений, а на утро 27 мая зафиксировано еще 29 боев.
- Украинская армия продолжает уничтожать российские самолеты на фронте. 23 мая ВСУ сбили Су-25 оккупантов, что стало вторым таким успехом за два дня. На этот раз самолет был уничтожен военными 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в донбасских степях.
- Сотни российских военных направляются в Луганскую область, маскируясь под гражданских. Они едут из Тульской области России. Целью этого перемещения является пополнение резервов для будущих штурмовых действий. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.