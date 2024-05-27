Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что за последние дни переброска российской техники через территорию Мариуполя значительно увеличилась, что очень странно. Он отметил, что враг также формирует там небольшие колонны военных.

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Что делает Россия

Андрющенко отметил, что оккупанты переправляют большое количество техники, объезжая Мариуполь.

Странно то, что эту технику не везут в Бердянск, а куда-то дальше. А это значит на фронт. Однако на фронте (Запорожское направление – 24 Канал) нет агрессивной активности, например, как в Часовом Яру или на Харьковщине,

– сказал он.

И интенсивность переброски военной силы не соответствует той ситуации, что сейчас на линии фронта на Запорожском направлении.

Советник городского головы Мариуполя предположил, что те силы, которые Россия переправляет через Мариуполь могут быть резервом, которым усиливали Харьковщину, а сейчас возвращают в сторону Запорожской области. Однако это новая техника. Вероятно, ее еще не использовали для боев.

Не знаю, что мы еще увидим, но наблюдаем внимательно. Может быть что угодно, потому что поведение россиян совсем непредсказуемо,

– отметил Петр Андрющенко.

Ситуация на фронте: основное