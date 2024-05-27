За прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений. По состоянию на утро 27 мая произошло еще 29 боев на фронте.

Интересно Генерал армии назвал важные стратегические действия украинской армии для достижения победы

Какая ситуация на фронте на Востоке Украины

Силы обороны имеют успехи у Липцов: смотрите на карте

Напряженной остается ситуация в районе Петропавловки: смотрите на карте

Возле Выемки продолжаются бои: смотрите на карте

Враг попытался атаковать в районе Клещиевки: смотрите на карте

ВСУ отбили атаку в районе Новоалександровки: смотрите на карте

Возле Красногоровки были столкновения: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Возле Старомайорского ведутся бои: смотрите на карте

Силы обороны нанесли потери врагу в технике

За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

На остальных направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.