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Силы обороны нанесли потери врагу в технике
За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.
На остальных направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.