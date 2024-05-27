Сценарий Украины – это освобождение территорий и наказание страны-агрессора. Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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"Это положит режим Путина на лопатки"

Николай Маломуж отметил, что у россиян огромные потери на войне против Украины. Сейчас враг хочет победить большим количеством личного состава. Но на самом деле в оккупационной армии воюет много мобилизованных, которые не имеют соответствующей подготовки.

Россияне не могут освоить ни человеческий, ни экономически-технологический потенциал. В частности, человеческий ресурс в государстве-агрессоре тоже очень ограничен. Путин сегодня привлек все ресурсы, чтобы достичь побед, создать условия для запугивания населения Украины. Захватчики еще будут продолжать терроризировать Украину и пытаться продвигаться на фронте.

Но наша первая позиция – это выстоять на поле боя, уничтожать эти резервы. Получив оружие, технику, боеприпасы, отработав новую стратегию мощных контрударов, а тогда стратегию мощных стратегических операций, это положит режим Путина на лопатки. То есть он будет ослаблен, а тогда начнутся внутренние процессы в России,

– подчеркнул генерал армии.

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