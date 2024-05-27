Сценарий Украины – это освобождение территорий и наказание страны-агрессора. Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
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"Это положит режим Путина на лопатки"
Николай Маломуж отметил, что у россиян огромные потери на войне против Украины. Сейчас враг хочет победить большим количеством личного состава. Но на самом деле в оккупационной армии воюет много мобилизованных, которые не имеют соответствующей подготовки.
Россияне не могут освоить ни человеческий, ни экономически-технологический потенциал. В частности, человеческий ресурс в государстве-агрессоре тоже очень ограничен. Путин сегодня привлек все ресурсы, чтобы достичь побед, создать условия для запугивания населения Украины. Захватчики еще будут продолжать терроризировать Украину и пытаться продвигаться на фронте.
Но наша первая позиция – это выстоять на поле боя, уничтожать эти резервы. Получив оружие, технику, боеприпасы, отработав новую стратегию мощных контрударов, а тогда стратегию мощных стратегических операций, это положит режим Путина на лопатки. То есть он будет ослаблен, а тогда начнутся внутренние процессы в России,
– подчеркнул генерал армии.
Потери врага: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки Россия потеряла на фронте 1 150 солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял убитыми и ранеными 502 340 единиц личного состава.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российская армия теряет на фронте в Украине 24 тысячи своих солдат каждый месяц. Он имел в виду потери убитыми и ранеными.
- В 2024 году россияне снова отменяют проведение "танкового биатлона", который должен был состояться в рамках "Международных армейских игр". "Официальный сайт танкового биатлона" сообщает, что в период с 12 по 26 августа 2024 года в рамках "Международных армейских игр" возможна "отмена и перенос танкового биатлона". Понятно, что на это повлияли колоссальные потери врага на фронте, ведь оккупанты теряют не только личный состав, но и технику.