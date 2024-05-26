Это произошло, когда вражеский летательный аппарат пытался атаковать наших спасателей. Результат своей работы военнослужащие пограничных войск записали на видео.

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Военные ГПСУ сбили вражеский дрон

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что сбивание вражеского дрона произошло на Южном направлении. Пограничники заметили вражеский БПЛА со взрывчаткой, летевший в сторону украинских спасателей.

Недолго колеблясь, военнослужащие пограничной службы решили сбить российский летательный аппарат. Как видно из кадров, которые распространили пограничники, это произошло с первого выстрела.

Уничтожили FPV-дрон и спасли жизнь собратьям,

– отметили в ГПСУ.

Пограничники сбили российский дрон, летевший на спасателей / Видео ГПСУ

В результате никто из пограничников или спасателей не пострадал, а российский летательный аппарат превратился в металлолом.

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