Это произошло, когда вражеский летательный аппарат пытался атаковать наших спасателей. Результат своей работы военнослужащие пограничных войск записали на видео.
Интересно Хотел переплыть границу на детском матрасе: в ГПСУ показали "спайдермена" из Одессы
Военные ГПСУ сбили вражеский дрон
В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что сбивание вражеского дрона произошло на Южном направлении. Пограничники заметили вражеский БПЛА со взрывчаткой, летевший в сторону украинских спасателей.
Недолго колеблясь, военнослужащие пограничной службы решили сбить российский летательный аппарат. Как видно из кадров, которые распространили пограничники, это произошло с первого выстрела.
Уничтожили FPV-дрон и спасли жизнь собратьям,
– отметили в ГПСУ.
Пограничники сбили российский дрон, летевший на спасателей / Видео ГПСУ
В результате никто из пограничников или спасателей не пострадал, а российский летательный аппарат превратился в металлолом.
Российский захватчик застрелил товарища после атаки дрона
- В Сухопутных войсках ВСУ распространили кадры, как военный российской армии во время атаки дрона на фронте не "бросил" своего раненого товарища, а "помог" ему умереть как можно быстрее. В частности, этот оккупант пристрелил своего товарища.
- Затем россиянин начал убегать, но, вероятно, вскоре и сам отправился вслед за убитым им соратником. Так, на кадрах видно, как он заскочил в посадку, но его догнал еще один дрон-камикадзе.
- Стоит отметить, что оккупанты имеют огромные потери в личном составе и технике на фронте. Так, в Генштабе ВСУ 26 мая рассказали, что в течение последних суток враги потеряли 1 110 единиц личного состава. Таким образом с начала полномасштабного вторжения на "концерт к Кобзону" отправились уже 501 190 российских солдат.
- Кроме того, российская армия также потеряла 1 самолет, реактивную систему залпового огня и 11 БПЛА оперативно-тактического уровня. Враг также остался без еще 12 танков и 17 боевых бронированных машин.