Це сталося, коли ворожий літальний апарат намагався атакувати наших рятувальників. Результат своєї роботи військовослужбовці прикордонних військ записали на відео.

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Військові ДПСУ збили ворожий дрон

У Державній прикордонній службі України розповіли, що збиття ворожого дрона сталося на Південному напрямку. Прикордонники помітили ворожий БпЛА з вибухівкою, що летів у бік українських рятувальників.

Недовго вагаючись, військовослужбовці прикордонної служби вирішили збити російський літальний апарат. Як видно з кадрів, які поширили прикордонники, це сталося з першого пострілу.

Знищили FPV-дрон і врятували життя побратимам,

– наголосили в ДПСУ.

Прикордонники збили російський дрон, що летів на рятувальників / Відео ДПСУ

Внаслідок цього ніхто з прикордонників чи рятувальників не постраждав, а російський літальний апарат перетворився на брухт.

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