Це сталося, коли ворожий літальний апарат намагався атакувати наших рятувальників. Результат своєї роботи військовослужбовці прикордонних військ записали на відео.
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Військові ДПСУ збили ворожий дрон
У Державній прикордонній службі України розповіли, що збиття ворожого дрона сталося на Південному напрямку. Прикордонники помітили ворожий БпЛА з вибухівкою, що летів у бік українських рятувальників.
Недовго вагаючись, військовослужбовці прикордонної служби вирішили збити російський літальний апарат. Як видно з кадрів, які поширили прикордонники, це сталося з першого пострілу.
Знищили FPV-дрон і врятували життя побратимам,
– наголосили в ДПСУ.
Прикордонники збили російський дрон, що летів на рятувальників / Відео ДПСУ
Внаслідок цього ніхто з прикордонників чи рятувальників не постраждав, а російський літальний апарат перетворився на брухт.
Російський загарбник застрелив товариша після атаки дрона
- У Сухопутних військах ЗСУ поширили кадри, як військовий російської армії під час атаки дрона на фронті не "кинув" свого пораненого товариша, а "допоміг" йому померти якнайшвидше. Зокрема, цей окупант пристрелив свого товариша.
- Потім росіянин почав тікати, але, ймовірно, незабаром і сам відправився вслід за вбитим ним соратником. Так, на кадрах видно, як він заскочив у посадку, але його наздогнав ще один дрон-камікадзе.
- Варто зазначити, що окупанти мають шалені втрати в особовому складі й техніці на фронті. Так, у Генштабі ЗСУ 26 травня розповіли, що протягом останньої доби вороги втратили 1 110 одиниць особового складу. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення на "концерт до Кобзона" відправилися вже 501 190 російських солдатів.
- Окрім того, російська армія також втратила 1 літак, реактивну систему залпового вогню і 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Ворог також лишився без ще 12 танків і 17 бойових броньованих машин.