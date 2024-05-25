"Транспортний засіб" порушника був із зображенням популярного персонажа Marvel. За це у пресслужбі ДПСУ чоловіка прозвали "спайдерменом".
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Деталі інциденту
Як розповіли у ДПСУ, мешканець міста Одеса 25 травня намагався незаконно потрапити за кордон. Він планував перетнути річки Турунчук та Дністер на надувному дитячому матраці, на якому було зображено "Людину-павука".
Маршрут придумав особисто, а орієнтувався за онлайн-картою. Допоміжними засобами були ласти, а також зібрав невеличкий рюкзак,
– написали прикодонники.
Однак "мореплавцю" не пощастило – його затримав прикордонний наряд. На порушника складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.
Чоловік на дитячому матрасі намагався покинути Україну / ДПСУ
Інциденти з прикордонниками
- Ввечері 24 травня на ділянці кордону з Румунією прикордонник виявив двох чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну. Порушники напали на службовця та відібрали у нього пістолет. Чоловіки втекли за кордон до того, як на місце прибула підмога.
- ДБР 17 травня затримало прикордонника. який застрелив чоловіка, коли той намагався незаконно перетнути кордон. Це сталося на українсько-румунському кордоні на Закарпатті. Порушник не відреагував на вимогу зупинитися, після чого службовець відкрив вогонь.
- У неділю, 12 травня, прикордонники у річці Тиса на кордоні з Угорщиною виявили чергове тіло. Загалом під час спроби перетину кордону у цій ділянці загинуло уже 29 чоловіків.