Інформацію у коментарі hromadske підтвердила речниця 27 прикордонного загону Леся Федорова, на ділянці якого і сталася ця подія. Наразі щодо інциденту триває перевірка. Про ситуацію повідомили працівників поліції, СБУ та ДБР.

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Деталі інциденту

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, вечері 24 травня на ділянці ВПС Ділове" – ВІПС "Богдан" спрацювала сигнальна міна. Поблизу кордону прикордонник виявив 2 чоловіків. Він здійснив два попереджувальні постріли у повітря, проте це не зупинило чоловіків. Натомість порушники напали на службовця та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р".

Під час втечі порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили. Порушникам із зброєю прикордонників вдалось втекти, адже підмога не встигла їм завадити,

– пише журналіст.

У той момент, коли підмога прибула на місце, порушники вже перетнули державний кордон України. Наразі триває розслідування інциденту. У поліції порушили кримінальні провадження за двома статтями – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Обом загрожує до 10 років за ґратами.

Попередження від прикордонників

Нещодавно Кабмін вирішив, що ухилянтів під час затримання на кордоні відразу скеровуватимуть у військкомат. Тобто у разі виявлення такої особи прикордонники викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК та СП у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

Окрім цього, чоловіки, що прагнуть незаконно перетнути кордон можуть постати перед іншими труднощами. У ДПСУ застерігають про збільшення кількості ведмедів у Карпатах на україно-румунському кордоні. Вони закликають утриматися від відвідувань закритих маршрутів, адже це несе за собою ризики для життя.