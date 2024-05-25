"Транспортное средство" нарушителя было с изображением популярного персонажа Marvel. За это в пресс-службе ГПСУ мужчину прозвали "спайдерменом".

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Детали инцидента

Как рассказали в ГПСУ, житель города Одесса 25 мая пытался незаконно попасть за границу. Он планировал пересечь реки Турунчук и Днестр на надувном детском матрасе, на котором был изображен "Человек-паук".

Маршрут придумал лично, а ориентировался по онлайн-карте. Вспомогательными средствами были ласты, а также собрал небольшой рюкзак,

– написали прикодонники.

Однако "мореплавателю" не повезло – его задержал пограничный наряд. На нарушителя составлен протокол об админправонарушении, а дело направлено в суд.

Мужчина на детском матрасе пытался покинуть Украину / ГПСУ

Инциденты на границе