Инцидент произошел на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, а именно вблизи села Бодалово. Позже стало известно, что утопленником оказался житель Закарпатья.
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Мужчина пытался переплыть Тису в гидрокостюме
Пограничники увидели, как тело мужчины в гидрокостюме несло течение.
Догоняли тело на катере. Погибшего вытащили на берег и на место происшествия вызвали полицию.
Утопленником оказался житель города Хуст. Ему в пятницу, 10 мая, исполнилось 42 года.
Мужчина стал 29-й жертвой Тисы среди тех, кто пытался вплавь пересечь границу.
Просим не пренебрегать своим здоровьем и не рисковать жизнью!
– в очередной раз призывают в ГПСУ.
Незаконное пересечение границы: последние новости
- На днях из Тисы достали тела трех мужчин. Самому младшему из них было всего 20 лет.
- Ранее, 27 апреля, пограничники обнаружили в реке двух мужчин. Из-за сильного течения их удалось достать из воды только на следующий день.
- Также 17 апреля на границе с Венгрией от пограничников сбежал мужчина. Он успел пересечь границу, куда наши пограничники заходить не могут.
- Впрочем не все пытаются убежать за границу. В конце апреля двое мужчин переплыли реку, чтобы вернуться из ЕС в Украину.
- В целом ГПСУ ежедневно фиксируют 10 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. Большинство случаев попыток фиксируют за пределами пунктов пропуска.