Инцидент произошел на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, а именно вблизи села Бодалово. Позже стало известно, что утопленником оказался житель Закарпатья.

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Мужчина пытался переплыть Тису в гидрокостюме

Пограничники увидели, как тело мужчины в гидрокостюме несло течение.

Справочно. Глубина реки Тиса на участке, по которому проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 5 метров глубины и 80 метров ширины.

Догоняли тело на катере. Погибшего вытащили на берег и на место происшествия вызвали полицию.

Утопленником оказался житель города Хуст. Ему в пятницу, 10 мая, исполнилось 42 года.

Мужчина стал 29-й жертвой Тисы среди тех, кто пытался вплавь пересечь границу.

Просим не пренебрегать своим здоровьем и не рисковать жизнью!

– в очередной раз призывают в ГПСУ.

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