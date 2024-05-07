Самому младшему из них было всего 20 лет. Ранее было известно о еще 25 подобных случаях при попытке нелегального пересечения границы.

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Гибель в Тисе

В ГПСУ рассказали, что о первом утопленнике пограничникам сообщил местный рыбак. На место сразу прибыли спасатели и полиция. Они установили, что погибшим является 28-летний житель Ивано-Франковской области. В то же время на этом трагические находки не закончились.

В ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники призвали украинцев не рисковать своей жизнью, ведь несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной.

Добавим! Глубина реки Тиса на участке, которой проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 5 метров глубины и 80 метров ширины.

Незаконное пересечение границы: новости