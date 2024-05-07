Наймолодшому з них було всього 20 років. Раніше було відомо про ще 25 подібних випадків під час спроби нелегального перетину кордону.

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Загибель у Тисі

У ДПСУ розповіли, що про першого потопельника прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце одразу прибули рятувальники та поліція. Вони встановили, що загиблим є 28-річний житель Івано-Франківщини. Водночас на цьому трагічні знахідки не скінчилися.

У ході взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років,

– повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники закликали українців не ризикувати своїм життям, адже попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною.

Додамо! Глибина річки Тиса на ділянці, якою проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини.

Незаконний перетин кордону: новини