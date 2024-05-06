Про виявлене тіло українських прикордонників повідомили румунські колеги. Сталося це на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, а саме поблизу Тячева.

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Тіло чоловіка перебувало у Тисі довгий час

Під час огляду тіла прикордонники виявили, що потопельником був чоловік середнього віку. За усіма ознаками, він перебував у воді уже тривалий час.

Документів при чоловіку виявлено не було. Наразі ДПСУ продовжують проводити заходи щодо встановлення особи.

25 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон через Тису

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 25-й випадок виявлення тіл чоловіків на річковій ділянці кордону з Румунією.

Лише за 2024 рік по обидва боки кордону на цій ділянці було виявлено вже тіла 7 потопельників, які намагалися незаконно перетнути Тису.

Прикордонники нагадують про небезпеку таких спроб.

"Вкотре закликаємо усіх охочих незаконно покинути територію України не ризикувати своїм життям і здоров'ям та інформуємо про небезпеку під час занурення у холодну воду повноводних водойм", – пишуть у ДПСУ.

Довідково. Глибина річки Тиса на ділянці, якою проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини.

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