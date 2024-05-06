Об обнаруженном теле украинских пограничников сообщили румынские коллеги. Произошло это на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, а именно вблизи Тячева.

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Тело мужчины находилось в Тисе длительное время

При осмотре тела пограничники обнаружили, что утопленником был мужчина среднего возраста. По всем признакам он находился в воде уже длительное время.

Документов при мужчине обнаружено не было. В настоящее время ГНСУ продолжают проводить мероприятия по установлению личности.

25 мужчин погибло при попытке пересечь границу через Тису

С начала полномасштабного вторжения это уже 25-й случай обнаружения тел мужчин на речном участке границы с Румынией.

Только за 2024 год с обеих сторон границы на этом участке были обнаружены уже тела 7 утопающих, пытавшихся незаконно пересечь Тису.

Пограничники напоминают об опасности таких попыток.

"В очередной раз призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем и информируем об опасности во время погружения в холодную воду полноводных водоемов", – пишут в ГПСУ.

Справочно. Глубина реки Тиса на участке, по которому проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 5 метров глубины и 80 метров ширины.

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