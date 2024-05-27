Сценарій України – це звільнення територій та покарання країни-агресорки. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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"Це покладе режим Путіна на лопатки"

Микола Маломуж зазначив, що у росіян величезні втрати на війні проти України. Зараз ворог хоче перемогти великою кількістю особового складу. Але насправді в окупаційній армії воює багато мобілізованих, які не мають відповідної підготовки.

Росіяни не можуть освоїти ні людський, ні економічно-технологічний потенціал. Зокрема, людський ресурс у державі-агресорці теж дуже обмежений. Путін сьогодні залучив усі ресурси, щоб досягнути перемог, створити умови для залякування населення України. Загарбники ще продовжуватимуть тероризувати Україну та намагатимуться просуватися на фронті.

Але наша перша позиція – це вистояти на полі бою, нищити ці резерви. Отримавши зброю, техніку, боєприпаси, відпрацювавши нову стратегію потужних контрударів, а тоді стратегію потужних стратегічних операцій, це покладе режим Путіна на лопатки. Тобто він буде ослаблений, а тоді розпочнуться внутрішні процеси в Росії,

– наголосив генерал армії.

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