З 24 лютого 2022 року втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять 502 340 одиниць особового складу.

Зауважте Закінчилися танки й бойові машини: у Росії вдруге поспіль скасували "танковий біатлон"

Скільки техніки втратили росіяни на війні в Україні

танків – 7671 (+9);

бойових броньованих машин – 14818 (+15);

артилерійських систем – 12981 (+28);

РСЗВ – 1084 (+1);

засоби ППО – 815 (+1);

літаків – 357 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42);

крилаті ракети – 2221 (+12);

кораблі /катери – 27 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55);

спеціальна техніка – 2118 (+7).



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