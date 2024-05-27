З 24 лютого 2022 року втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять 502 340 одиниць особового складу.
Зауважте Закінчилися танки й бойові машини: у Росії вдруге поспіль скасували "танковий біатлон"
Скільки техніки втратили росіяни на війні в Україні
- танків – 7671 (+9);
- бойових броньованих машин – 14818 (+15);
- артилерійських систем – 12981 (+28);
- РСЗВ – 1084 (+1);
- засоби ППО – 815 (+1);
- літаків – 357 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42);
- крилаті ракети – 2221 (+12);
- кораблі /катери – 27 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55);
- спеціальна техніка – 2118 (+7).
Втрати ворога 27 травня 2024 року на війні в Україні
Окупант застрелив товариша на війні
- Сухопутні війська Збройних Сил України опублікували відео, на якому помітно, як росіянин під час атаки дрона він "не кинув" свого пораненого товариша.
- Зокрема, дрон залетів у ногу російському солдатові. Його товариш, який був поруч, не залишив побратима – він витягнув зброю та застрелив товариша.
- Після цього ворожий солдат кинувся тікати та навіть забіг у посадку. Однак, найімовірніше, його наздогнав дрон-камікадзе.