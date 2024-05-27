Протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Станом на ранок 27 травня відбулося ще 29 боїв на фронті.

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Яка ситуація на фронті на Сході України

На Харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

Сили оборони мають успіхи біля Липців: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

Напруженою лишається ситуація в районі Петропавлівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали п'ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

Біля Виїмки продовжуються бої: дивіться на карті

На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

Ворог спробував атакувати в районі Кліщіївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новоолександрівки.

ЗСУ відбили атаку в районі Новоолександрівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку триває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

Біля Красногорівки були зіткнення: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Времівському напрямку сьогодні ведеться оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

Біля Старомайорського ведуться бої: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

Сили оборони завдали втрат ворогу у техніці

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

На решті напрямків оперативна обстановка без суттєвих змін.