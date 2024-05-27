Сили оборони мають успіхи біля Липців: дивіться на карті
Напруженою лишається ситуація в районі Петропавлівки: дивіться на карті
Біля Виїмки продовжуються бої: дивіться на карті
Ворог спробував атакувати в районі Кліщіївки: дивіться на карті
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Біля Красногорівки були зіткнення: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Біля Старомайорського ведуться бої: дивіться на карті
Сили оборони завдали втрат ворогу у техніці
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.
На решті напрямків оперативна обстановка без суттєвих змін.