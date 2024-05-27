Протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Станом на ранок 27 травня відбулося ще 29 боїв на фронті.

Цікаво Генерал армії назвав важливі стратегічні дії української армії для досягнення перемоги

Яка ситуація на фронті на Сході України

Сили оборони мають успіхи біля Липців: дивіться на карті

Напруженою лишається ситуація в районі Петропавлівки: дивіться на карті

Біля Виїмки продовжуються бої: дивіться на карті

Ворог спробував атакувати в районі Кліщіївки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаку в районі Новоолександрівки: дивіться на карті

Біля Красногорівки були зіткнення: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Біля Старомайорського ведуться бої: дивіться на карті

Сили оборони завдали втрат ворогу у техніці

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

На решті напрямків оперативна обстановка без суттєвих змін.