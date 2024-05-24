Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що окупанти мають на меті змінити корінний склад населення, тому що їх не влаштовують маріупольці-українці, які часто виказують свої протести. Росіяни звикли до рабів, які будуть виконувати все, що їм скажуть.

Дивіться також Унікальні кадри з Азовсталі: до 2 річниці оборони Маріуполя "Азов" випустив документальний фільм

Роблять усе, щоб маріупольців-українців стало менше

Багато маріупольців бояться, що в них можуть забрати вціліле після окупації росіянами житло. Все через те, що окупанти прийняли в так званому ДНР відповідну постанову про "бєсхАзяйноє імущєство", написане саме з такою орфографією.

Якщо людина не підтвердить за запитом, що майно належить їй, може бути створена комісія, яка визнає його "бєсхАзяйним імущєством".

Далі чорні рієлтори перепродадуть це майно через різні схеми: спочатку нібито націоналізують, але далі воно з'явиться на продажу в оголошеннях чорних рієлторів. У соціальних мережах є багато відео, як вони спокійно показують комусь квартиру з невідомою історією їхніх власників,

– підкреслив Дмитро Забавін.

У маріупольців, яким вдалося виїхати, було багато випадків, коли житло конфіскували і націоналізували нібито на користь ДНР, але потім воно було перепродано представникам різних народностей Росії.

У Маріуполі приблизно 100 тисяч корінних маріупольців-українців, і окупанти вже завезли понад 70 тисяч своїх цивільних.

За словами Дмитра Забавіна, росіяни мають ціль як мінімум зрівняти кількість населення, а потім – щоб кількість завезених перевищила кількість тих маріупольців, які залишились.

"Якраз тому окупанти і роблять надскладні умови проживання, щоб багато хто з маріупольців не пережив важкі зими і відправлялись на кладовище. Це продовження геноциду з боку росіян відносно українців. Він розпочався при повномасштабному вторгненні, і зараз окупанти роблять все, щоб корінних маріупольців-українців залишалося менше", – сказав депутат Маріупольської міської ради.

Виїхати – лише через Росію

Єдина можливість для корінних маріупольців виїхати з окупованого міста – через країну-терорист Росію, але при цьому треба очікувати на багато допитів від російських спецслужб. Подальший їх маршрут може пролягати через Грузію, Казахстан або Білорусь, але це дуже складний шлях.

Дмитро Забавін наголосив, що зараз Маріуполь – такий собі військовий концтабір, в якому дії людей намагаються контролювати повністю. Тобто все, що в телефонах, і все, про що говорять, відстежується спецслужбами країни-терориста.

До тих маріупольців, які досі не отримали ганебний російський паспорт, російські спецслужби ставляться з підозрілістю. Тобто ті, кого росіяни дотиснули, отримали російські паспорти і можуть якось проїхати і виїхати. А до тих, хто має лише український паспорт, будуть великі питання з боку російських каральних органів,

– зауважив Забавін.

Також у Маріуполі все готово для початку примусової мобілізації місцевого населення. Так, цей процес почався ще у 2022 році, коли в окупаційній адміністрації був створений відповідний відділ, яким керував один із колаборантів.

Перепис населення відбувався за допомогою примусової паспортизації, тож зараз росіяни мають майже повну базу даних стосовно чоловіків та їхні адреси проживання.

Кожен маріуполець, який залишився зараз в окупованому Маріуполі, повинен розуміти, що якщо зверху надійде команда щодо мобілізації, всі відповідні дані в окупантів є. І вони дуже швидко почнуть цих маріупольців залучати,

– наголосив Дмитро Забавін.

Російських цивільних, завезених до Маріуполя, звичайно ж, до мобілізації не будуть залучати. Так званих вчителів, лікарів та інший обслуговчий персонал завезли для того, аби виконати дві мети:

Нести пропаганду відповідно до тих наративів, які дає Росія. Змінити корінний склад населення.

Дмитро Забавін сказав, що вся ця історія з іпотечним кредитуванням зроблена якраз для заїжджих росіян, а не для маріупольців, в яких немає грошей, а Росія відібрала все, що в них було.

Як можна закріпити приїжджого за територією, на яку привезли? Дати їй квартиру на 20 років в іпотеку – і все. І тепер ця людина, тобто раб із паспортом громадянина Росії, прив'язаний до цієї території. Тобто ось така мета в окупантів,

– підсумував депутат Маріупольської міської ради.

Інші новини з окупованого Маріуполя