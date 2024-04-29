Вочевидь навіть українські діти вселяють страх у російських військових. Або ж така заява пролунала, аби "пояснити" нібито причину катувань та знущань з місцевих мешканців Маріуполя. Такі висновки випливають з байок кремлівських пропагандистів.
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Виправдовують вбивства цивільних у Маріуполі
Російське телебачення не припиняє дивувати абсурдом. Так, одна із ведучих видала нову байку про те, як нібито 10-річні діти, що ходили окупованим Маріуполем та вбивали ножами російських військових, встромляючи зброю "рівно в печінку під бронежилети".
Коли наші заходили у Маріуполь, наші бійці кажуть, що у Маріуполі ходили діти, реально прям 10 – 11-річні діти, і вони знали, куди нашому бійцю потрібно під бронежилет увіткнути ножі. Ці діти ходили по Маріуполю вже готовими зустрічати наших і встромляли ножі прямо рівно у печінку під бронежилети. І що от робити? Типу: "Ой, ні. Дитинка. Я не буду з ним…". На війні як на війні,
– сказала телеведуча.
Вочевидь, у такий спосіб вона намагалася виправдати численні воєнні злочини російських загарбників проти мирного населення України, однак вийшло це у неї вкрай недолуго й абсолютно непереконливо.
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Пропагандисти казяться через ATACMS для України
- "Рупор" Кремля Ольга Скабєєва вже намалювала карти міст, куди ЗСУ "будуть" бити ATACMS. Скабєєва висловилась, що ці ракети досягають Бєлгорода, Курська, Воронєжа, Брянська, Липецька, Орла, Ростова-на-Дону.
- Вона заявила, що американські джерела повідомили про те, що зброя буде доставлена Україні до кінця квітня і "тепер українці дістають" до цих територій Росії. Однак в черговий раз Скабєєва вирішила стати "просвітником правди" та почала звинувачувати США.
- Вона також обурена поведінкою колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Їй не сподобалося те, що він, на її подив, ніяк не перешкодив ухваленню Конгресом США пакета допомоги для України.
- Вочевидь для російських пропагандистів позиція Трампа, який не втрутився та не перешкоджав ухваленню додаткового фінансування для України, стала справжньою несподіванкою.