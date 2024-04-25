"Рупор" Кремля Ольга Скабєєва почала розганяти свою версію можливого розвитку подій та переконує свою аудиторію, що Україна почне бити ракетами ATACMS по російських містах. Також "воєнкори" в черговий раз не оминули можливості звинуватити США у своїх заявах.

Дивіться також США продовжать постачання Україні ATACMS: кількість Білий дім не розкриває

Що просуває Скабєєва

Російська пропаганда вже намалювала карти міст, куди ЗСУ "будуть" бити ATACMS . Скабєєва висловилась, що ці ракети досягають Бєлгорода, Курська, Воронєжа, Брянська, Липецька, Орла, Ростова-на-Дону.

Вона заявила, що американські джерела повідомили про те, що зброя буде доставлена Україні до кінця квітня і "тепер українці дістають" до цих територій Росії.

Однак в черговий раз Скабєєва вирішила стати "просвітником правди" та почала звинувачувати США.

Перед тим, як оголошувати військову допомогу, американці, як правило, цю допомогу постачають Україні,

– заволав "Рупор" Кремля.

Варто зазначити, що у переліку російських міст, по яких ЗСУ "точно будуть" завдавати удари, за словами пропагандистів, є тимчасово окупований Севастополь, Донецьк та Луганськ. Однак окуповані території – законні цілі українських військових.

Російська пропаганда: останні новини