"Рупор" Кремля Ольга Скабєєва почала розганяти свою версію можливого розвитку подій та переконує свою аудиторію, що Україна почне бити ракетами ATACMS по російських містах. Також "воєнкори" в черговий раз не оминули можливості звинуватити США у своїх заявах.
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Що просуває Скабєєва
Російська пропаганда вже намалювала карти міст, куди ЗСУ "будуть" бити ATACMS . Скабєєва висловилась, що ці ракети досягають Бєлгорода, Курська, Воронєжа, Брянська, Липецька, Орла, Ростова-на-Дону.
Вона заявила, що американські джерела повідомили про те, що зброя буде доставлена Україні до кінця квітня і "тепер українці дістають" до цих територій Росії.
Однак в черговий раз Скабєєва вирішила стати "просвітником правди" та почала звинувачувати США.
Перед тим, як оголошувати військову допомогу, американці, як правило, цю допомогу постачають Україні,
– заволав "Рупор" Кремля.
Варто зазначити, що у переліку російських міст, по яких ЗСУ "точно будуть" завдавати удари, за словами пропагандистів, є тимчасово окупований Севастополь, Донецьк та Луганськ. Однак окуповані території – законні цілі українських військових.
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