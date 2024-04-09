Наприклад, Владімір Соловйов побідкався, що йому телефонують люди, які багато співпрацюють з Китаєм, і вимагають пояснень. Мовляв, як їм виконувати транзакції, інформує 24 Канал. До слова, декілька великих китайських банків припинили приймати платежі від російських фінустанов під санкціями.

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Відмовлятися від російських карток "Мір" навіть стали країни-члени ОДКБ, які ще донедавна їх використовували. Так їх перестали обслуговувати банки Киргизстану, Казахстану та Вірменії. Однак, найболючіший удар – від КНР. Пропагандиста Соловйова від того "розірвало".

А які китайські банки і як переводитимуть російським контрагентам гроші, якщо вже зараз із цим виникли проблеми? Як відповісти людям, які кажуть, що "Китай – ваш друг, партнер, спина до спини, пліч-о-пліч"?

– поскаржився Владімір Соловйов.

Китай не допоміг

Той незручний момент, коли російські пропагандисти брехали про те, що "дружній Китай" допоможе Росії здолати санкції, однак, з'ясувалося, що КНР має свої плани. Наприклад, вона діє у власних інтересах і допомагати росіянам, завдаючи шкоди собі, взагалі не збирається. Однак, Соловйова обурює ще й те, що китайські товари є в Україні та США.

"А в Україні на повну китайські товари, зокрема, і подвійного призначення. "Пліч-о-пліч, спина до спини, друг". А в Америку щосили постачають. Ну просто хочеться зрозуміти. Ну гаразд, якщо туди. А чому в нас раптом виникли такі проблеми щодо фінансових транзакцій?" – сказав він.

Однак, виявилося, що при владі у Китаї прагматичні люди, які рахують гроші та не збираються знищувати свою економіку заради фантазій Владіміра Путіна.

А проблеми у росіян з транзакціями через те, що Владімір Путін заради своїх історичних нісенітниць розв'язав злочинну та загарбницьку війну проти України. Саме тому ніхто й не хоче мати справу з токсичним та неадекватним режимом, який лише завдає проблем та збитків.

"Ті контрагенти, які зацікавлені у проведенні операції, про це нічого не знають. Люди просто розоряються", – скиглив Владімір Соловйов.

Схоже, що пропагандисти забули, що вони розв'язали війну, окупували частину сусідньої держави та всього-на-всього постійно погрожують війною США та Європі. А тут, "раптом", почали з'являтися проблеми в економіці, а бізнес став розорятися.

"Соромно дивитися" на власні товари

Утім, далі Соловйова "понесло" і він почав питати про те, як так сталося, що Росія не здатна виготовляти власні якісні товари. І, мовляв, стала залежною від китайської продукції.

Як так виходить? Я не знаю, до кого в нашій країні звернутися щодо цього питання. Я зараз дивлюся на китайський автопром. Він феноменальний. Машини цікаві, красиві, ціни доступні, якщо подивитися той "фарш", який є. А головне їх – стільки! І дивлюсь на наш автопром. І хочеться запитати, чи нікого нічого не бентежить? Просто заради інтересу. Тільки не треба мені нічого казати про автоваз. Не треба. Ви століттями робите те, на що соромно дивитися,

– зауважив пропагандист.

Можливо, річ у тому, що Китай виділяє гроші на розвиток науки, економіки та виробництва. Натомість Росія витрачає сотні мільярдів доларів на те, аби вдарити ракетами по Україні.

Російські пропагандисти заявили, що, мовляв, ще 20 років тому у Китаї нічого не було. Однак у Соловйова виникло питання.

"За 20 років ми могли щось зробити? Ну, зробіть вже, нарешті. Хто заважає?" – обурився російський пропагандист.

Росіяни забули, що усі ці 20 років при владі у Кремлі був саме Владімір Путін. Той диктатор, якого ж сам Соловйов розхвалює у своїх ефірах. Однак, саме під час правління Путіна Росія відстала навіть від Китаю.

Згідно зі словами пропагандиста, виходить так, що Владімір Путін 20 років нічого не робив і перетворив Росію у залежну та відсталу державу. А згодом – ще й розв'язав війну проти України, яка поставила країну в ізоляцію та створила для неї безліч проблем.

Утім, розв'язати їх дуже просто – варто лише дати спокій України, вивести звідти свої війська та займатися своєю країною. Адже рано чи пізно буде крах російської економіки. Це відбувається не швидко, проте процес уже рухається. Це визнають навіть російські пропагандисти.

Проблеми Росії з торгівлею через санкції й не лише