Например, Владимир Соловьев пожаловался, что ему звонят люди, которые много сотрудничают с Китаем, и требуют объяснений. Мол, как им выполнять транзакции, информирует 24 Канал. К слову, несколько крупных китайских банков прекратили принимать платежи от российских финучреждений под санкциями.

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Отказываться от российских карт "Мир" даже стали страны-члены ОДКБ, которые еще недавно их использовали. Так их перестали обслуживать банки Кыргызстана, Казахстана и Армении. Однако, самый болезненный удар – от КНР. Пропагандиста Соловьева от этого "разорвало".

А какие китайские банки и как будут переводить российским контрагентам деньги, если уже сейчас с этим возникли проблемы? Как ответить людям, которые говорят, что "Китай – ваш друг, партнер, спина к спине, бок о бок"?

– пожаловался Владимир Соловьев.

Китай не помог

Тот неудобный момент, когда российские пропагандисты врали о том, что "дружественный Китай" поможет России преодолеть санкции, однако, выяснилось, что КНР имеет свои планы. Например, она действует в собственных интересах и помогать россиянам в ущерб себе вообще не собирается. Однако, Соловьева возмущает еще и то, что китайские товары есть в Украине и США.

"А в Украине на полную китайские товары, в том числе, и двойного назначения. "Бок о бок, спина к спине, друг". А в Америку вовсю поставляют. Ну просто хочется понять. Ну ладно, если туда. А почему у нас вдруг возникли такие проблемы по финансовым транзакциям?" – сказал он.

Однако, оказалось, что у власти в Китае прагматичные люди, которые считают деньги и не собираются уничтожать свою экономику ради фантазий Владимира Путина.

А проблемы у россиян с транзакциями из-за того, что Владимир Путин ради своих исторических глупостей развязал преступную и захватническую войну против Украины. Именно поэтому никто и не хочет иметь дело с токсичным и неадекватным режимом, который только делает проблемы и наносит убытки.

"Те контрагенты, которые заинтересованы в проведении операции, об этом ничего не знают. Люди просто разоряются", – ныл Владимир Соловьев.

Похоже, что пропагандисты забыли, что они развязали войну, оккупировали часть соседнего государства и всего-навсего постоянно угрожают войной США и Европе. А тут, "вдруг", начали появляться проблемы в экономике, а бизнес стал разоряться.

"Стыдно смотреть" на собственные товары

Впрочем, дальше Соловьева "понесло" и он начал спрашивать о том, как так случилось, что Россия не способна изготавливать собственные качественные товары. И, мол, стала зависимой от китайской продукции.

Как так получается? Я не знаю, к кому в нашей стране обратиться по этому вопросу. Я сейчас смотрю на китайский автопром. Он феноменальный. Машины интересные, красивые, цены доступные, если посмотреть тот "фарш", который есть. А главное – их столько! И смотрю на наш автопром. И хочется спросить: никого ничего не смущает? Просто ради интереса. Только не надо мне ничего говорить про автоваз. Не надо. Вы веками делаете то, на что стыдно смотреть,

– отметил пропагандист.

Возможно, дело в том, что Китай выделяет деньги на развитие науки, экономики и производства. Зато Россия тратит сотни миллиардов долларов на то, чтобы ударить ракетами по Украине.

Российские пропагандисты заявили, что, мол, еще 20 лет назад в Китае ничего не было. Однако у Соловьева возник вопрос.

"За 20 лет мы могли что-то сделать? Ну, сделайте уже, наконец. Кто мешает?" – возмутился российский пропагандист.

Россияне забыли, что все эти 20 лет у власти в Кремле был именно Владимир Путин. Тот диктатор, которого сам же Соловьев расхваливает в своих эфирах. Однако, именно во время правления Путина Россия отстала даже от Китая.

Согласно словам пропагандиста, получается так, что Владимир Путин 20 лет ничего не делал и превратил Россию в зависимое и отсталое государство. А потом – еще и развязал войну против Украины, которая поставила страну в изоляцию и создала для нее множество проблем.

Впрочем, решить их очень просто – стоит лишь оставить Украину в покое, вывести оттуда свои войска и заниматься своей страной. Ведь рано или поздно будет крах российской экономики. Это происходит не быстро, однако процесс уже движется. Это признают даже российские пропагандисты.

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