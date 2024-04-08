"Дружба" vs деньги
Несколько крупных банков в Китае прекратили принимать платежи от санкционированных российских финансовых учреждений. А банки в Армении и Кыргызстане больше не принимают карты, которые используют российскую платежную систему "Мир" - московскую альтернативу Visa и Mastercard.
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Кроме того, Индия, которая ранее была одним из основных покупателей российской нефти, прекратила платить за российскую нефть премиум-класса. Между тем российские нефтяные компании сталкиваются с задержками выплат за сырую нефть и топливо, которые могут длиться до нескольких месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
Вторичные санкции
В декабре президент Джо Байден издал исполнительный приказ, который позволяет США непосредственно санкционировать иностранные банки, способствующие значительным операциям для России. Вашингтон угрожает блокировать такие банки, которые ведут бизнес с компаниями, поддерживающих оборонную промышленность России, от своей финансовой системы.
В то же время G7, ЕС и Австралия ввели ограничения цены, запрещая компаниям страховать, финансировать и транспортировать российские морские нефтяные экспорты, проданные по цене выше 60 долларов за баррель.