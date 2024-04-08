"Дружба" vs гроші

Декілька великих банків у Китаї припинили приймати платежі від санкціонованих російських фінансових установ. А банки в Вірменії та Киргизстані більше не приймають картки, які використовують російську платіжну систему "Мір" — московську альтернативу Visa та Mastercard.

Читайте також Торгівля між Росією та Туреччиною погіршується: як на це впливають санкції

Крім того, Індія, яка раніше була одним з основних покупців російської нафти, припинила платити за російську нафту преміум-класу. Тим часом російські нафтові компанії стикаються із затримками виплат за сиру нафту та пальне, які можуть тривати до кількох місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Зауважте! Саме ці країни від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не розірвали торгівельні зв'язки з країною-агресором і продовжили економічну співпрацю, зокрема, закупівлі нафти та пального.

Вторинні санкції

У грудні президент Джо Байден видав виконавчий наказ, який дозволяє США безпосередньо санкціонувати іноземні банки, що сприяють значним операціям для Росії. Вашингтон погрожує блокувати такі банки, які ведуть бізнес із компаніями, що підтримують оборонну промисловість Росії, від своєї фінансової системи.

Важливо! США поступово розширювали санкції проти Росії після початку війни в Україні у лютому 2022 року, що завдало удару по економіці Росії, зокрема через заморожування валютних резервів і відключення від системи SWIFT. Байден також оголосив про заборону на імпорт російської нафти у березні 2022 року, назвавши цей крок ударом по "головній артерії" російської економіки.

Водночас G7, ЄС і Австралія ввели обмеження ціни, забороняючи компаніям страхувати, фінансувати та транспортувати російські морські нафтові експорти, продані за ціною вище 60 доларів за барель.