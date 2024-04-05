Как на Россию влияют санкции

В этом году Россия может получить гораздо меньше промышленного оборудования из Турции. Этому будут способствовать санкции Запада.

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Для Москвы торговый коридор с Турцией остается одним из важнейших. Нужно понимать, что именно поставки в Россию принесли значительную прибыль экспортерам машинного оборудования. Усиление западных санкций ограничивает продажи техники россиянам.

Для любого серьезного производителя промышленного оборудования, похоже, невозможно сохранить свою предыдущую заинтересованность Россией перед лицом растущего давления на банковскую систему и цепи поставок,

– считает председатель Ассоциации экспортеров машин Кутлу Каравелиоглу.

Обратите внимание! За первый квартал 2024 года экспорт из Турции в Россию упал на 33,7%.

Почему возникают проблемы с поставками

Своими санкциями Запад максимально ограничивает поступление в Россию товаров, которые имеют двойное назначение. То есть те, что могут использоваться в военном секторе.

Сейчас сильно снизились поставки в Россию такого оборудования:

насосы;

электродвигатели;

станки.

Понимаем, что западные санкции становятся все более эффективными. В частности, и для стран, не являющихся членами ЕС.