Потребность в квалифицированных кадрах

В последнее время работодатели сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров и увеличением количества мигрантов. Всего в 2024 году наблюдается рост давления со стороны тех, кто ищет работу на выгодных условиях, так и со стороны поставщиков рабочих мест.

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Это происходит на фоне увеличения минимальной зарплаты, которое произошло в начале года.

Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное обеспечение военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос,

– говорится в отчете НБУ.

Вакансий больше

В последнее время также наблюдается рост количества новых вакансий на сайтах для поиска работы, что свидетельствует о стабильном спросе на работников в стране. Предприятия все чаще имеют трудности в поиске как высококвалифицированных, так и неквалифицированных сотрудников.

Интересно! В то же время как свидетельствует анализ количества резюме на сайтах по поиску трудоустройства, количество лиц, активно ищущих работу, уменьшается.

В НБУ считают, что такая тенденция может быть связана как с восстановлением занятости, так и с ограниченным предложением на рынке труда, включая факторы мобилизации и миграции.