Кто имеет право на досрочную пенсию
В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 и 63 лет установлены новые требования к стажу – 31 и 21 год соответственно. Впрочем, существуют категории граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию.
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Возможность выйти на пенсию раньше имеют:
- Лица с первой группой инвалидности по зрению, которые могут претендовать на пенсию за 10 (мужчины) или 15 (женщины) лет до достижения пенсионного возраста.
- Женщины, которые родили и воспитали до 8 лет пятеро и более детей, а также матери детей-инвалидов.
- Участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, получившие инвалидность из-за ранения.
- Вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, которые не заключили повторный брак.
- Ликвидаторы аварии на ЧАЭС и лица, выполнявшие международный долг.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми были прекращены трудовые отношения, учитывая состояние здоровья.
- Жители районов Крайнего Севера и аналогичных территорий.
- Люди с редкими медицинскими состояниями, включая гипофизарный нанизм, диспропорциональной карликовостью и другими.
Как оформить досрочный выход на пенсию
Для подачи заявления на досрочную пенсию в Пенсионный фонд Украины необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление на назначение пенсии.
- Удостоверение личности (паспорт) – оригинал и копия.
- Трудовую книжку или другие документы, которые могут подтвердить стаж работы.
- Справку о присвоении идентификационного номера (ИНН).
- Справку о заработной плате за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период после 1 июля 2000 года.
Возможно, понадобятся дополнительные документы:
- Справка о пенсионных надбавках (если есть).
- Копии документов, подтверждающих право на получение льгот.
- Свидетельство о браке.
- Справка из налоговой об отсутствии доходов (для неработающих лиц).
- Свидетельство о рождении ребенка (для соответствующих категорий).