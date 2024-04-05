Кто имеет право на досрочную пенсию

В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 и 63 лет установлены новые требования к стажу – 31 и 21 год соответственно. Впрочем, существуют категории граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию.

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Возможность выйти на пенсию раньше имеют:

Лица с первой группой инвалидности по зрению, которые могут претендовать на пенсию за 10 (мужчины) или 15 (женщины) лет до достижения пенсионного возраста.

Женщины, которые родили и воспитали до 8 лет пятеро и более детей, а также матери детей-инвалидов.

Участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, получившие инвалидность из-за ранения.

Вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, которые не заключили повторный брак.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС и лица, выполнявшие международный долг.

Лица предпенсионного возраста, с которыми были прекращены трудовые отношения, учитывая состояние здоровья.

Жители районов Крайнего Севера и аналогичных территорий.

Люди с редкими медицинскими состояниями, включая гипофизарный нанизм, диспропорциональной карликовостью и другими.

Как оформить досрочный выход на пенсию

Для подачи заявления на досрочную пенсию в Пенсионный фонд Украины необходимо предоставить следующие документы:

Заявление на назначение пенсии.

Удостоверение личности (паспорт) – оригинал и копия.

Трудовую книжку или другие документы, которые могут подтвердить стаж работы.

Справку о присвоении идентификационного номера (ИНН).

Справку о заработной плате за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период после 1 июля 2000 года.

Возможно, понадобятся дополнительные документы: