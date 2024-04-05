Кто имеет право на досрочную пенсию

В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 и 63 лет установлены новые требования к стажу – 31 и 21 год соответственно. Впрочем, существуют категории граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию.

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Возможность выйти на пенсию раньше имеют:

  • Лица с первой группой инвалидности по зрению, которые могут претендовать на пенсию за 10 (мужчины) или 15 (женщины) лет до достижения пенсионного возраста.
  • Женщины, которые родили и воспитали до 8 лет пятеро и более детей, а также матери детей-инвалидов.
  • Участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, получившие инвалидность из-за ранения.
  • Вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, которые не заключили повторный брак.
  • Ликвидаторы аварии на ЧАЭС и лица, выполнявшие международный долг.
  • Лица предпенсионного возраста, с которыми были прекращены трудовые отношения, учитывая состояние здоровья.
  • Жители районов Крайнего Севера и аналогичных территорий.
  • Люди с редкими медицинскими состояниями, включая гипофизарный нанизм, диспропорциональной карликовостью и другими.

Как оформить досрочный выход на пенсию

Для подачи заявления на досрочную пенсию в Пенсионный фонд Украины необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление на назначение пенсии.
  • Удостоверение личности (паспорт) – оригинал и копия.
  • Трудовую книжку или другие документы, которые могут подтвердить стаж работы.
  • Справку о присвоении идентификационного номера (ИНН).
  • Справку о заработной плате за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период после 1 июля 2000 года.

Возможно, понадобятся дополнительные документы:

  • Справка о пенсионных надбавках (если есть).
  • Копии документов, подтверждающих право на получение льгот.
  • Свидетельство о браке.
  • Справка из налоговой об отсутствии доходов (для неработающих лиц).
  • Свидетельство о рождении ребенка (для соответствующих категорий).