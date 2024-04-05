По какому принципу украинцы получают пенсию

На сегодня пенсионная система в Украине состоит из 3 уровней. Речь идет о солидарном уровне, уровне обязательного накопления и негосударственном пенсионном обеспечении.

Читайте также Мясо, яйца и лук: что будет с ценами на продукты в апреле

Обратите внимание! Нынешний вид пенсионной системы в Украине появился еще в начале 2004 года после вступления в силу закона о негосударственном пенсионном обеспечении и об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Впрочем, старт второго уровня, а именно уровня обязательного накопления, до сих пор не введен.

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Андрей Павловский отмечает, что подготовка ко второму уровню уже идет не первый год. Для того чтобы уровень обязательного накопления заработал, надо соответствующий законопроект от Минсоцполитики.

Андрей Павловский Эксперт по вопросам социальной политики Сейчас есть немало депутатских законопроектов по этому поводу, но пока мы не видим какого-то окончательного варианта. Сначала предлагали ввести накопительную систему для некоторых отраслей, связанных с вредным производством. Даже для некоторых областей сделали такой пилотный проект, впрочем он не сработал.

Эксперт добавляет, что на сегодня правительство Украины имеет определенные обязательства перед Международным валютным фондом. Одним из таких является задержка по внедрению второго уровня пенсионного обеспечения накопительной пенсионной системы.

Кстати! Есть угроза, что в период военного положения и вызванной им вероятности экономической нестабильности, накопительная система может превратиться в большую финансовую пирамиду. Все потому, что не будет соответствующих благоприятных условий для ее внедрения.

Подробнее о 3 уровнях пенсионной системы объясняют на официальном сайте Корпоративного негосударственного Пенсионного фонда НБУ:

1-й уровень

Это солидарная система, которая создана для обеспечения базовых потребностей пенсионеров и социальной защиты каждого гражданина

2-й уровень

Это накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования. Она предусматривает создание дополнительных средств для будущих пенсионеров путем обязательной уплаты взносов на индивидуальные пенсионные счета и их инвестирование.

3-й уровень

Это добровольное негосударственное пенсионное обеспечение, благодаря которому каждый желающий может накопить дополнительные пенсионные средства для себя, своих близких и тому подобное.

Какие пенсии в Украине сейчас

Социальные выплаты в Украине привязаны к уровню прожиточного минимума. С 1 января этот общий показатель вырос с 2 589 гривен до 2 920 гривен. В то же время для трудоспособных лиц показатель был установлен на уровне 3 028 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, – на уровне 2 361 гривны.

Уровень минимальной пенсии тождественен минимальному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, поэтому составляет на сегодня 2 361 гривну.

А максимальный показатель пенсии соответствует десятикратному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, то есть 23 610 гривен.

Впрочем, после весенней индексации 1 марта минимальная выплата выросла снова. Так что ее уровень составляет теперь 2 725 гривен, а максимальная осталась без изменений.

Напоминаем, что с 1 марта в Украине провели индексацию на уровне почти 8%. Размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

В течение мартовской индексации выплаты выросли у почти 10 миллионов украинцев:

минимальное повышение составило 100 гривен,

максимальное повышение – 1 500 гривен,

среднее повышение – 322 гривны,

средняя пенсия по Украине теперь – 5 717 гривен.

Кому проиндексировали и не проиндексировали пенсии В марте были проиндексированы выплаты неработающим пенсионерам, которые получают пенсию на общих основаниях, пенсионерам силовых ведомств, лицам, получающим пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания. А также ученым, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления.

Однако были категории пенсионеров, кто повышение так и не получил. Это лица, вышедшие на пенсию в 2021 – 2023 годах, те, кто получает минимальную пенсию, ветераны войны и лица с высокими пенсионными выплатами.

Андрей Павловский отмечает, что ранее шла речь о том, что индексация в марте должна была бы составлять около 13%.

Есть официальные данные Госстата, что, несмотря на определенные запреты, некоторые коммунальные тарифы все равно выросли – в среднем на 15%. То есть уже по тарифам индексация не компенсирует этот рост,

– добавляет эксперт.

Объяснение, почему в этом году пенсионеры не получили большее повышение, одно – нет денег. Ведь собственные поступления, то есть то, что собирают в бюджет по налогам, сборов и так далее, покрывает потребность всего на 50%. Более того, эта половина в основном идет на вооружение, оборону и прочее.

А вот другая половина – за счет внешних заимствований. То есть все пенсии, социальные пособия, субсидии, все это выплачивается за счет помощи и кредитов, которые предоставляют западные партнеры.

Что такое солидарная система?

Как объясняют в Пенсионном фонде, солидарная система государственного пенсионного страхования базируется на принципах солидарности и субсидирования, а также осуществления выплаты пенсий и предоставления социальных услуг за счет ПФУ. Впрочем, в Украине государственные пенсии довольно низкие по сравнению с другими странами. И проблемой является демографический кризис.

Уровень рождаемости в Украине падает. По данным Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции, в 2023 году родилось всего более 180 тысяч детей, что на треть меньше, чем до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как объясняет Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики, именно от количества населения, работающего в Украине, зависит пенсия нынешних пенсионеров.

Обратите внимание! Люди, которые сейчас работают и отчисляют взносы, финансируют пенсионеров.

По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров в Украине составляло 10,5 миллионов человек. В то же время летом 2023 года, по расчетам Украинского института будущего (UIF), экономически активными в Украине были около 11,7 миллиона человек, но работали из них только ориентировочно 9 – 9,3 миллиона.

Например, при заработной плате в 10 тысяч гривен работающий человек отчисляет примерно 2 000 гривен. А еще у нас существуют повышенные пенсии для судей, научных работников и так далее, ну и желание платить меньше налогов, то есть не со всей зарплаты, а исключительно с минимально обязательной суммы. Поэтому на одного человека приходится совсем немного – эти условные 2 000 становятся еще меньше,

– говорит ученая Вахитова.

Сейчас взносы в Пенсионный фонд платят официально трудоустроенные, физлица – предприниматели (ФЛП) и самозанятые лица. За наемных работников единый социальный взнос платит работодатель. Размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты.

С 1 января и 1 апреля минимальный страховой взнос по ЕСВ:

с 1 января – до 1 562 гривен за месяц, или 4 686 гривен за квартал,

с 1 апреля – до 1 760 гривен в месяц, или 5 280 гривен за квартал.

В то же время ФЛП на период военного положения разрешили не платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Однако в таком случае стаж для них не будет засчитываться.

Напоминаем, что страховой стаж для пенсионеров в 2024 году составляет: в 60 лет – не менее 31 года стажа,

в 63 года – не менее 21 года стажа,

для выхода на пенсию в 65 лет – от 15 до 21 года стажа,

старше 65 лет – для тех, кто имеет менее чем 15 лет страхового стажа, выплачивают государственную денежную помощь.

Как работает накопительная система

Стратегия накопительной пенсионной системы предусматривает обязательное отчисление средств с граждан на отдельные счета. Каждый официально трудоустроенный украинец сможет иметь отдельный счет, на который ежемесячно будет зачисляться определенная сумма средств из зарплаты.

Интересно! Если накопительную пенсию введут в Украине, есть вероятность, что украинцы смогут получать не одну, а сразу две пенсии – накопительную и солидарную. Также с накопительной системой получить средства можно даже раньше, чем в 60 лет – минимальный возраст выхода на пенсию.

Определенный процент с зарплаты, который, кстати, можно определить самостоятельно, уплачивается в накопительную систему.

При выходе на пенсию, кроме основной солидарной пенсии, можно получить еще и дополнительные деньги, что накопились.

Все накопленные средства будут в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Будут работать учреждения, инвестируя средства граждан в финансовые инструменты для получения дохода: это высокотехнологичные и надежные отрасли, которые в начале дают высокие прибыли (выше, чем инфляция в стране). Кроме того, это могут быть и государственные ОВГЗ.

Однако, как объясняет Андрей Павловский, накопительная система должна вводиться только во время благоприятных экономических условий:

устойчивый экономический рост несколько лет подряд,

значительный рост доходов населения,

низкий уровень инфляции,

доходность накопительных пенсионных счетов должны превышать средний уровень инфляции в стране хотя бы на 2 – 3%,

низкие административные расходы – не более, чем 1,5%.

Есть немало примеров, где в мирное время, при более благоприятных экономических условиях, эта система не заработала. Наши восточноевропейские соседи, а это Польша, Венгрия, Чехия, делали попытку в 2008 году ввести накопительную систему и им это не удалось. Венгрия вообще назад все накопления вернула в солидарную систему,

– говорит Андрей Павловский.

Пенсионные модели мира

Как отмечают в Корпоративном негосударственном Пенсионном фонде Нацбанка, в мире существуют различные модели пенсионных систем, которые базируются на трех основных стратегиях: солидарной, накопительной и смешанной.

Швеция

Еще в прошлом веке, а именно в 1999 году, в Швеции была введена новая трехуровневая пенсионная система, где:

Первый уровень – это распределительная система, где размер пенсии зависит от заработной платы работника. Он формируется из взносов, составляющих 16% заработной платы. Поэтому, общий размер пенсии определяется на основании условных накоплений и ожидаемой продолжительности жизни. Второй уровень – накопительная пенсия, которая зависит от заработной платы работника, который отчисляет 2,5% заработной платы на индивидуальный пенсионный счет. А гарантированную пенсию выплачивают гражданам, которые получают очень маленькую условно-накопительную и накопительную пенсии, или совсем их не получают. Третий уровень – добровольное пенсионное обеспечение, получившее наибольшее распространение. Оно охватывает около 90% работников и обеспечивает дополнительную пенсию. Все большую популярность приобретают также индивидуальные добровольные накопительные пенсионные схемы.

Великобритания

Пенсионная система в Великобритании многоуровневая и считается едва ли не самой совершенной в мире. Их пенсионная модель – трехуровневая и разделяется на базовые государственные пенсии, государственные пенсии по выслуге лет и негосударственные пенсии.

Первый уровень – базовая пенсия, которую выплачивает государство всем британцам после достижения ими пенсионного возраста. Она не зависит от стажа работы пенсионера, его трудовых успехов и получаемой зарплаты. Второй уровень – государственные пенсии по выслуге лет. Зависит от стажа работника и заработной платы, с которой уплачивались взносы. Третий уровень – негосударственная пенсионная система. Именно эта пенсия позволяет получать достаточно большой размер выплат, размер которых работник регулирует самостоятельно, рассчитывая на свои взносы. Частное пенсионное обеспечение постепенно вытесняет государственное.

США

Американская пенсионная система основывается преимущественно на личном пенсионном страховании населения.

Распределительные пенсионные системы

Эта система является фактически "обменом между поколениями". То есть те граждане США, которые работают, содержат пенсионеров. Принцип такого "обмена" осуществляется в обязательном порядке, и работает только на государственном уровне.

Накопительные пенсионные системы

К накопительным пенсионным системам относятся государственные и частные пенсионные программы.