Какой возраст выхода на накопительную пенсию

Верховная рада рассматривает законопроект №9212, цель которого ввести две обязательные пенсии для украинцев – накопительную и солидарную.

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Если законопроект будет принят, все работающие лица до 55 лет будут обязаны участвовать в накопительной системе. Работодатели тоже будут должны платить за таких работников пенсионные взносы.

Внимание! Этот проект не вносит изменений в возраст выхода на пенсию для украинцев. Все остается, как и было.

После 55 лет украинцам начнут выплачивать их накопительную пенсию, а после выхода на законный отдых по возрасту, к ней прибавится и солидарная. Обе будут выплачиваться пожизненно.

Когда украинцы выходят на пенсию

Выйти на пенсию за выслугу лет украинцы могут в 60, 63 и 65 лет при наличии соответствующего страхового стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 2023 году человеку нужно:

достичь возраста 60 лет и приобрести страховой стаж не менее 30 лет;

достичь возраста 63 лет и приобрести страховой стаж от 20 до 30 лет;

достичь возраста 65 лет и приобрести страховой стаж от 15 до 20 лет.

Напомним! Условия выхода на пенсию в зависимости от продолжительности страхового стажа определяются Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Лица, достигшие 65 лет, но не имеющие соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них предусмотрена социальная помощь.

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