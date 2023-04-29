Однако если вы меньше, то можете докупить страховой стаж, оплатив взносы в Пенсионный Фонд Украины.
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Как купить стаж через ПФУ
Следует отметить, что украинцы могут докупить необходимое количество страхового стажа не только себе, но и уплатить добровольные взносы в пользу третьих лиц.
Как докупить страховой стаж
- Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua.
- Выбрать опцию "Договор на добровольное участие".
- Заполнить форму и уплатить добровольный взнос.
Размер и периодичность оплаты добровольного взноса каждый определяет самостоятельно. Но для того, чтобы купить страховой стаж за один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса – 1 474 гривен.
Выход на пенсию в 2023 году
- Те, кто не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.
- Украинцы, страховой стаж которых будет от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.
- Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.