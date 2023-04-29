Однако если вы меньше, то можете докупить страховой стаж, оплатив взносы в Пенсионный Фонд Украины.

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Как купить стаж через ПФУ

Следует отметить, что украинцы могут докупить необходимое количество страхового стажа не только себе, но и уплатить добровольные взносы в пользу третьих лиц.

Справка: страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Как докупить страховой стаж

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua.

Выбрать опцию "Договор на добровольное участие".

Заполнить форму и уплатить добровольный взнос.

Размер и периодичность оплаты добровольного взноса каждый определяет самостоятельно. Но для того, чтобы купить страховой стаж за один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса – 1 474 гривен.

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