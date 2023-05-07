Який вік виходу на накопичувальну пенсію
Верховна рада розглядає законопроєкт № 9212, який має на меті ввести дві обов'язкових пенсії для українців – накопичувальну та солідарну.
Читайте також Менше ніж 3 тисячі гривень: які виплати отримують пенсіонери в Україні
Якщо законопроєкт ухвалять, усі працюючі особи до 55 років будуть зобов'язані брати участь у накопичувальній системі. Роботодавці теж будуть повинні платити за таких працівників пенсійні внески.
Після 55 років українцям почнуть виплачувати їх накопичувальну пенсію, а після виходу на законний відпочинок за віком, до неї додасться ще й солідарна. Обидві виплачуватимуться пожиттєво.
Коли українці виходять на пенсію
Вийти на пенсію за вислугу років українці можуть в 60, 63 та 65 років за наявності відповідного страхового стажу.
Щоб вийти на пенсію у 2023 році людині потрібно:
- досягнути віку 60 років та набути страховий стаж не менше 30 років;
- досягнути віку 63 років та набути страховий стаж від 20 до 30 років;
- досягнути віку 65 років та набути страховий стаж від 15 до 20 років.
Особи, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них передбачена соціальна допомога.
Як купити стаж, якого не вистачає до пенсії
- Ви можете купити страховий стаж, якщо вам не вистачає його для виходу на пенсію за віком. Для цього потрібно сплатити внески у ПФУ.
- Для цього потрібно: зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ, вибрати опцію "Договір на добровільну участь", заповнити форму та сплатити добровільний внесок.
- Щоб купити страховий стаж за один місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску – 1 474 гривень.