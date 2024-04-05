Хто має право на дострокову пенсію

У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 та 63 років встановлені нові вимоги до стажу – 31 і 21 рік відповідно. Втім, існують категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію.

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Можливість вийти на пенсію раніше мають:

  • Особи з першою групою інвалідності по зору, які можуть претендувати на пенсію за 10 (чоловіки) або 15 (жінки) років до досягнення пенсійного віку.
  • Жінки, які народили й виховали до 8 років п'ятеро і більше дітей, а також матері дітей-інвалідів.
  • Учасники бойових дій, співробітники правоохоронних органів, які отримали інвалідність через поранення.
  • Вдови чи вдівці загиблих учасників бойових дій та співробітників правоохоронних органів, які не уклали повторний шлюб.
  • Ліквідатори аварії на ЧАЕС та особи, що виконували міжнародний обов'язок.
  • Особи передпенсійного віку, з якими було припинено трудові відносини з огляду на стан здоров'я.
  • Жителі районів Крайньої Півночі та аналогічних територій.
  • Люди з рідкісними медичними станами, включно з гіпофізарним нанізмом, диспропорційною карликовістю та іншими.

Як оформити достроковий вихід на пенсію

Для подання заяви на дострокову пенсію до Пенсійного фонду України необхідно надати наступні документи:

  • Заяву на призначення пенсії.
  • Посвідчення особи (паспорт) – оригінал та копія.
  • Трудову книжку або інші документи, які можуть підтвердити стаж роботи.
  • Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН).
  • Довідку про заробітну плату за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року та за весь період після 1 липня 2000 року.

Можливо, знадобляться додаткові документи:

  • Довідка про пенсійні надбавки (якщо є).
  • Копії документів, що підтверджують право на отримання пільг.
  • Свідоцтво про шлюб.
  • Довідка з податкової про відсутність доходів (для непрацюючих осіб).
  • Свідоцтво про народження дитини (для відповідних категорій).