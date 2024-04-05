Хто має право на дострокову пенсію
У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 та 63 років встановлені нові вимоги до стажу – 31 і 21 рік відповідно. Втім, існують категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію.
Читайте також Накопичувальна, солідарна чи одразу обидві: яку пенсію зможуть отримувати українці
Можливість вийти на пенсію раніше мають:
- Особи з першою групою інвалідності по зору, які можуть претендувати на пенсію за 10 (чоловіки) або 15 (жінки) років до досягнення пенсійного віку.
- Жінки, які народили й виховали до 8 років п'ятеро і більше дітей, а також матері дітей-інвалідів.
- Учасники бойових дій, співробітники правоохоронних органів, які отримали інвалідність через поранення.
- Вдови чи вдівці загиблих учасників бойових дій та співробітників правоохоронних органів, які не уклали повторний шлюб.
- Ліквідатори аварії на ЧАЕС та особи, що виконували міжнародний обов'язок.
- Особи передпенсійного віку, з якими було припинено трудові відносини з огляду на стан здоров'я.
- Жителі районів Крайньої Півночі та аналогічних територій.
- Люди з рідкісними медичними станами, включно з гіпофізарним нанізмом, диспропорційною карликовістю та іншими.
Як оформити достроковий вихід на пенсію
Для подання заяви на дострокову пенсію до Пенсійного фонду України необхідно надати наступні документи:
- Заяву на призначення пенсії.
- Посвідчення особи (паспорт) – оригінал та копія.
- Трудову книжку або інші документи, які можуть підтвердити стаж роботи.
- Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН).
- Довідку про заробітну плату за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року та за весь період після 1 липня 2000 року.
Можливо, знадобляться додаткові документи:
- Довідка про пенсійні надбавки (якщо є).
- Копії документів, що підтверджують право на отримання пільг.
- Свідоцтво про шлюб.
- Довідка з податкової про відсутність доходів (для непрацюючих осіб).
- Свідоцтво про народження дитини (для відповідних категорій).