“Рупор” Кремля Ольга Скабеева начала разгонять свою версию возможного развития событий и убеждает свою аудиторию, что Украина начнет бить ракетами ATACMS по российским городам. Также "военкоры" в очередной раз не упустили возможности обвинить США в своих заявлениях.

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Что продвигает Скабеева

Российская пропаганда уже нарисовала карты городов, куда ВСУ "будут" бить ATACMS. Скабеева высказалась, что эти ракеты достигают Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Липецка, Орла, Ростова-на-Дону.

Она заявила, что американские источники сообщили о том, что оружие будет доставлено Украине до конца апреля и "теперь украинцы достают" до этих территорий России.

Однако в очередной раз Скабеева решила стать "просветителем правды" и начала обвинять США.

Перед тем, как объявлять военную помощь, американцы, как правило, эту помощь поставляют Украине,

– завопил "Рупор" Кремля.

Стоит отметить, что в перечне российских городов, по которым ВСУ "точно будут" наносить удары, по словам пропагандистов, есть временно оккупированный Севастополь, Донецк и Луганск. Однако оккупированные территории – законные цели украинских военных.

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