Саме 16 травня 2022 року військове керівництво України дало представникам гарнізону Маріуполя наказ зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі". Тоді почалась операція з евакуації військових із заводу.

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Що відомо про документальний фільм "Азову"

Два роки потому бригада спеціального призначення "Азов" показала документальний фільм про те, як їхні військові евакуйовували цивільних. Там показали:

як насправді відбувалась евакуація цивільного населення з "Азовсталі", забезпечена бійцями та командуванням "Азову";

яку роль у процесі виконували міжнародні організації.

Очима азовця показали організацію і перебіг виходу цивільних з обложеного комбінату. Деякі кадри публікуються вперше,

– розповіли в бригаді.

Унікальні кадри порятунку з "Азовсталі": як "Азов" евакуйовував цивільних

У "Азові" розповіли, що на початку травня 2022 року в укриттях "Азовсталі" перебувало понад 1000 цивільних.

Російські обстріли, які вщент зруйнували Маріуполь, змусили літніх людей, жінок і дітей шукати прихисток у підземеллях комбінату. Вихід і евакуацію мирного населення з облоги забезпечила українська сторона за участі бійців і командування окремого загону спеціального призначення (ОЗСП) "Азов",

– пригадали у бригаді.

Коротко про вихід з "Азовсталі"