Именно 16 мая 2022 года военное руководство Украины дало представителям гарнизона Мариуполя приказ сохранить собственную жизнь и выйти из "Азовстали". Тогда началась операция по эвакуации военных с завода.

Смотрите также "Азову" – 10 лет: путь от Черного корпуса до легендарной бригады

Что известно о документальном фильме "Азова"

Два года спустя бригада специального назначения "Азов" показала документальный фильм о том, как их военные эвакуировали гражданских. Там показали:

как на самом деле происходила эвакуация гражданского населения с "Азовстали", обеспечена бойцами и командованием "Азова";

какую роль в процессе выполняли международные организации.

Глазами азовца показали организацию и ход выхода гражданских из осажденного комбината. Некоторые кадры публикуются впервые,

– рассказали в бригаде.

Уникальные кадры спасения с "Азовстали": как "Азов" эвакуировал гражданских

В "Азове" рассказали, что в начале мая 2022 года в укрытиях "Азовстали" находилось более 1000 гражданских.

Российские обстрелы, которые полностью разрушили Мариуполь, заставили пожилых людей, женщин и детей искать убежище в подземельях комбината. Выход и эвакуацию мирного населения из осады обеспечила украинская сторона при участии бойцов и командования отдельного отряда специального назначения (ОЗСП) "Азов",

– вспомнили в бригаде.

Коротко о выходе из "Азовстали"