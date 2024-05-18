Именно 16 мая 2022 года военное руководство Украины дало представителям гарнизона Мариуполя приказ сохранить собственную жизнь и выйти из "Азовстали". Тогда началась операция по эвакуации военных с завода.
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Что известно о документальном фильме "Азова"
Два года спустя бригада специального назначения "Азов" показала документальный фильм о том, как их военные эвакуировали гражданских. Там показали:
- как на самом деле происходила эвакуация гражданского населения с "Азовстали", обеспечена бойцами и командованием "Азова";
- какую роль в процессе выполняли международные организации.
Глазами азовца показали организацию и ход выхода гражданских из осажденного комбината. Некоторые кадры публикуются впервые,
– рассказали в бригаде.
Уникальные кадры спасения с "Азовстали": как "Азов" эвакуировал гражданских
В "Азове" рассказали, что в начале мая 2022 года в укрытиях "Азовстали" находилось более 1000 гражданских.
Российские обстрелы, которые полностью разрушили Мариуполь, заставили пожилых людей, женщин и детей искать убежище в подземельях комбината. Выход и эвакуацию мирного населения из осады обеспечила украинская сторона при участии бойцов и командования отдельного отряда специального назначения (ОЗСП) "Азов",
– вспомнили в бригаде.
Коротко о выходе из "Азовстали"
- 16 мая 2022 года защитники Мариуполя обратились к украинцам. Тогда командир полка "Азов" Денис Прокопенко в обращении заявил, что бойцы выполнили приказ, ведь в течение 82 дней оттягивали на себя превосходящие силы противника.
- 17 мая тогдашняя заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников Украины. Еще 211 человек через гуманитарный коридор доставили в Еленовку.
- По состоянию на май 2024 года еще ориентировочно 900 военнослужащих уже два года находятся в российском плену.
- Стоит сказать, что в начале мая 2022 года, удалось эвакуировать ориентировочно 500 гражданских. Тогда глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что людей удалось вывести в ходе очередного этапа эвакуации с участием ООН и Международного комитета Красного Креста. Эвакуация началась в конце апреля 2022 года.