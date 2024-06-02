Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що на території Донецької області від Маріуполя до селища Мангуш в окупантів великі скупчення складів та військових. Він припустив, що вибух міг статись на одному з цих об'єктів.
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"Там немає полігонів чи таборів для підготовки, а чисельні скупчення систем ППО та стоянки для техніки", – сказав він.
Військова техніка росіян
Петро Андрющенко зазначив, що довкола Маріуполя у росіян багато стоянок, де вони зупиняються, коли переправляють техніку.
Останнім часом вони не використовують тягачі для перевезення техніки через місто (Маріуполь – 24 Канал), а їдуть в об'їзд,
– наголосив він.
Владі Маріуполя відомо декілька точок базування ворожої техніки довкола міста.
Є одне місце, де кожну ніч зупиняються 10 – 15 тягачів з технікою, яку везуть на Запорізький напрямок. Можливо, вибух (2 червня – 24 Канал) був саме там. Це була б дуже болюча втрата,
– зауважив радник міського голови Маріуполя.
Росія ховає техніку
За словами Андрющенка, особовий склад та боєкомплекти росіяни відкрито перевозять Маріуполем. Їхню кількість та в якому напрямку вони рухаються дізнатись легко, однак переміщення техніки ворог намагаються приховувати.
Останнім часом ми бачимо або розконсервовану техніку, або ту, яка повертається з ремонту. З огляду на все, вони майструють її ближче до лінії фронту,
– висловився він.
Що відбувається на фронті
- Росія, маючи перевагу в живій силі, техніці та підтримку авіації, активно атакує позиції наших захисників, проте вони мужньо утримують оборону. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив в етері телемарафону, що окупанти намагаються прорватися на Покровському напрямку, активно використовуючи авіацію для витіснення українських військових із займаних позицій.
- Надвечір 28 травня російські окупаційні війська значно посилили інтенсивність атак уздовж майже всієї лінії фронту. За даними Генштабу, кількість бойових зіткнень зросла, але українські воїни успішно відбивають атаки й на окремих напрямках покращують стійкість своєї оборони.
- Росія розпочала наступ у Харківській області 10 травня, проте, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ворогу не вдалося досягти значних успіхів. Він висловив впевненість, що Україна зможе перемогти у війні завдяки підтримці союзників по НАТО.