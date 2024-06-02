Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що на території Донецької області від Маріуполя до селища Мангуш в окупантів великі скупчення складів та військових. Він припустив, що вибух міг статись на одному з цих об'єктів.

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"Там немає полігонів чи таборів для підготовки, а чисельні скупчення систем ППО та стоянки для техніки", – сказав він.

Військова техніка росіян

Петро Андрющенко зазначив, що довкола Маріуполя у росіян багато стоянок, де вони зупиняються, коли переправляють техніку.

Останнім часом вони не використовують тягачі для перевезення техніки через місто (Маріуполь – 24 Канал), а їдуть в об'їзд,

– наголосив він.

Владі Маріуполя відомо декілька точок базування ворожої техніки довкола міста.

Є одне місце, де кожну ніч зупиняються 10 – 15 тягачів з технікою, яку везуть на Запорізький напрямок. Можливо, вибух (2 червня – 24 Канал) був саме там. Це була б дуже болюча втрата,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Росія ховає техніку

За словами Андрющенка, особовий склад та боєкомплекти росіяни відкрито перевозять Маріуполем. Їхню кількість та в якому напрямку вони рухаються дізнатись легко, однак переміщення техніки ворог намагаються приховувати.

Останнім часом ми бачимо або розконсервовану техніку, або ту, яка повертається з ремонту. З огляду на все, вони майструють її ближче до лінії фронту,

– висловився він.

Що відбувається на фронті