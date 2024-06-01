Генсек НАТО висловив впевненість у тому, що Україна зможе перемогти у війні з Росією, завдяки підтримці союзників по НАТО. Він також підкреслив велику ціну, яку платять російські солдати за мінімальні територіальні здобутки.

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Столтенберг розповів про "успіхи" росіян на Харківщині

Це (зустріч з міністрами закордонних справ – 24 Канал) додало мені більшої впевненості в тому, що союзники по НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників,

– заявив Столтенберг.

Він зазначив, що "війни за своєю природою непередбачувані", але в НАТО бачать, що Росії не вдалося здійснити жодного великого прориву на Харківщині.

Генсек НАТО підкреслив, що, хоча російські сили досягли деяких територіальних здобутків, ці успіхи коштували їм дуже дорого. Водночас зброя та боєприпаси продовжують надходити в Україну від союзників по НАТО, що зміцнює оборонні можливості ЗСУ.

"Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", – додав він.

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