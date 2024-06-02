Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что примерно 10 – 15 тысяч своих войск оккупанты перебросили на другие направления. Сначала – на Авдеевское направление, а затем – для наступления на Харьковщину. Теперь захватчики пытаются наступать в Запорожской области.

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Почему на полигоне оккупантов стало тихо

"Они не успевают столько просто собрать сейчас, а еще и подготовить. Если брать пленных на Харьковском направлении, очень много тех, кто условно неделю – две, и оказывается на фронте", – сказал Андрющенко.

Поэтому захватчикам и не надо использовать полигоны. Так, например, уже третью неделю на их полигоне в районе поселка Бабах-Тарама вблизи временно оккупированного Мариуполя тихо. Там стало меньше россиян.

Тем временем оккупанты вывели из Мангуша военную комендатуру. Советник городского головы Мариуполя отметил, что это интересные тенденции. Противник забрал значительную часть резервов, которые находились и тренировались в Мариупольско-Бердянской агломерации.

Полигон замолчал рядом с Бабах-Тарамой, ведь там прилетели первые ATACMS, и офицеров побило. Может, некому тренировать,

– отметил Петр Андрющенко.

Какая цель врага

Россияне пытались построить новую базу в районе Бердянска. После того, как ВСУ взяли на вооружение американские дальнобойные ракеты, оккупанты стали осторожнее насчёт месторасположения своих сил. Так захватчики стали не такими наглыми. Раньше они нигде не прятались и забыли о том, что такое маскировка и камуфляж.

"Это в комплексе привело к тому, что пока полигоны "молчат", пока нет дополнительных сил. Некого долго тренировать", – добавил советник городского головы Мариуполя.

Сейчас работает только один полигон россиян, однако, не на постоянной основе как раньше. Это означает, что у противника не все в порядке с резервами. Сейчас у врага нет сил для тотального наступления даже на тех участках фронта, которые он пытается открыть.

"Их цель сейчас – даже не захватить наши территории, их цель – посеять хаос среди населения. Именно поэтому такое количество ИПСО. Их очень много", – сказал Андрющенко.

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