Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. По его словам, россияне очень обеспокоены и используют на полную возможность автодорогу.

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Врагу нужна альтернатива

Дмитрий Забавин отметил, что оккупанты используют на полную мощность, насколько это возможно, автодорогу из Новоазовского района через Ростовскую область, Мариуполь, далее на Мелитополь, Угледарское направление.

По железнодорожному сообщению у врага есть задача – две ветки. Нужно восстановить узел, который пострадал в результате того, что россияне сами уничтожали инфраструктуру. Есть старая и новая ветки. Одна проходит рядом с линией фронта и может быть уничтожена очень легко.

Поэтому они две ветки пытаются построить, чтобы у них была какая-то альтернатива. Та, которая нижняя, им еще нужна для того, чтобы Бердянский и Мариупольский порты использовать по целевому назначению, чтобы можно было перевозить военную технику и оружие в больших объемах,

– объяснил он.

Сейчас Мариупольский и Бердянский порты используются максимум на 20% от тех возможностей, которые были до полномасштабного вторжения России в Украину. Например, в Мариупольский порт захватчики завозят лишь небольшими баржами строительные материалы. Очевидно, там есть и оружие, но в маленьких объемах.

"Но у них действительно еще есть беспокойство, потому что они видят сколько прилетов по территории Крыма. Точных, ювелирных, которые бьют по стратегическим объектам оккупантов. Поэтому они понимают, что Мариупольский порт не может быть исключением, и Бердянский также", – подчеркнул депутат.

Россия выделила 5 миллиардов рублей, чтобы реконструировать Мариупольский и Бердянский порты. Работы ведутся, но до достижения цели еще очень много. По мнению Забавина, такие стратегические планы врага неосуществимы.

Россия пытается построить 2 ветки железной дороги в Донецкой области / Скриншот из эфира

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