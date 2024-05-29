Разведчики уже исследовали места ударов и говорят, что последствия "хлопка" немалые. В разговоре с 24 Каналом полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил, чем Силы обороны могли нанести удар.

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"Вероятнее всего, это работали ракеты ATACMS, ведь большая площадь поражения. Российские паблики писали, что было много взрывов, но небольших. Не такие, как от полтонного заряда Storm Shadow/SCALP-EG. Это свидетельствует о работе кассетных боеприпасов", – сказал военный эксперт.

Что россияне делали на ЛАУШ

Как отметил Свитан, во время "хлопка" в Луганске были поражены инфраструктурные объекты так называемого ВАУШ – Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов. Когда городу вернули название Луганск, то училище стали называть ЛАУШ.

Там готовились штурманы для всего Советского Союза,

– отметил военный эксперт.

Россияне после захвата Луганска и области расположили на этой базе большое количество военных объектов – в самом ЛАУШ, на аэродроме и на авиаремонтном заводе. Там изготавливаются и ремонтируются узлы и агрегаты для российской авиационной техники.

"Поэтому это одна цель, которую оптимально было накрыть ATACMS", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Что известно о "хлопке" в Луганске