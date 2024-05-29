Розвідники вже дослідили місця ударів та кажуть, що наслідки "бавовни" чималі. У розмові з 24 Каналом полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив, чим Сили оборони могли завдати удару.

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"Найімовірніше, це працювали ракети ATACMS, адже велика площа ураження. Російські пабліки писали, що було багато вибухів, але невеликих. Не такі, як від пів тонного заряду Storm Shadow/SCALP-EG. Це свідчить про роботу касетних боєприпасів", – мовив військовий експерт.

Що росіяни робили на ЛАУШ

Як зазначив Світан, під час "бавовни" у Луганську були уражені інфраструктурні об'єкти так званого ВАУШ – Ворошиловградського вищого військового авіаційного училища штурманів. Коли місту повернули назву Луганськ, то училище стали називати ЛАУШ.

Там готувалися штурмани для всього Радянського Союзу,

– зазначив військовий експерт.

Росіяни після захоплення Луганська й області розташували на цій базі велику кількість військових об'єктів – у самому ЛАУШ, на аеродромі й на авіаремонтному заводі. Там виготовляються і ремонтуються вузли та агрегати для російської авіаційної техніки.

"Тому це одна ціль, яку оптимально було накрити ATACMS", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Що відомо про "бавовну" у Луганську