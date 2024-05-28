Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що такі вибухи тільки підтверджують нестачу ППО у росіян. Захистити всі об'єкти країна-агресорка ніяк не зможе.
Дивіться також Прилетіло по Академії МВС у Луганську: фотодоказ потужного удару по окупантах
Комплексний удар
Росії не вистачає засобів, щоб прикрити важливі об'єкти не тільки на своїй території, але й на окупованій. Колись окупанти хизувалися, як "надійно" у них захищений Крим, Керченський міст, але успішні операції України показали, що все насправді не так.
Можна лише згадати вибухи на аеродромі у Бельбеку, де ворог зосередив стратегічні бомбардувальники та ракети. Чи ураження штабу Чорноморського флоту, кораблів – ніяка протиповітряна оборона не допомогла запобігти ударам. Тож засобів для надійного захисту у росіян немає.
Щодо Луганська, то це потужні удари насамперед по системі підготовки льотчиків, ремонту літаків. Це аеродромні споруди та самі літаки, які щоденно обстрілюють наші території, зокрема Харків,
– зауважив Микола Маломуж.
Саме з цих повітряних суден окупанти запускають КАБи, які практично неможливо перехопити. Єдиний спосіб їм протидіяти – знищувати літаки, які їх переносять. Отже, треба максимально знешкоджувати засоби доставляння керованих бомб, уражати їх ще на стадії ремонту, як ми це побачили у Луганську. Також важливою є ліквідація кадрів, керівного складу, який дійсно був на базі цього училища.
Такий конкретний, комплексний удар знецінив багато зусиль ворога щодо скоєння терористичних актів проти харків'ян та інших громадян України,
– підкреслив генерал армії у відставці.
"Бавовна" у Луганську: що відомо
- Ввечері 27 травня у місті пролунало одразу кілька потужних вибухів. Зайнялася пожежа, а над будинками піднявся стовп диму. У Луганській ОВА повідомили, що приліт був у районі колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу. Там базувалися війська й техніка ворога.
- Після атаки окупанти звинуватили в усьому власні ЗМІ. Саме пропагандистські інтернет-ресурси написали про удар по авіаційних об'єктах. Навіть говорили, що для цього ЗСУ нібито використали ракети ATACMS. Перед тим, у березні, російські телеграм-канали повідомили, що у Луганському авіаційному заводі знову ремонтуватимуть вертолітні двигуни.
- Це вже не перша "бавовна" в окупованому місті. Так наприкінці квітня був уражений пункт управління російського угруповання військ "Центр". Ймовірно, там загинув заступник начальника штабу Центрального військового округу підполковник Євгеній Ритченко. Про його смерть повідомили самі окупанти.