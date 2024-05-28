Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що такі вибухи тільки підтверджують нестачу ППО у росіян. Захистити всі об'єкти країна-агресорка ніяк не зможе.

Дивіться також Прилетіло по Академії МВС у Луганську: фотодоказ потужного удару по окупантах

Комплексний удар

Росії не вистачає засобів, щоб прикрити важливі об'єкти не тільки на своїй території, але й на окупованій. Колись окупанти хизувалися, як "надійно" у них захищений Крим, Керченський міст, але успішні операції України показали, що все насправді не так.

Можна лише згадати вибухи на аеродромі у Бельбеку, де ворог зосередив стратегічні бомбардувальники та ракети. Чи ураження штабу Чорноморського флоту, кораблів – ніяка протиповітряна оборона не допомогла запобігти ударам. Тож засобів для надійного захисту у росіян немає.

Щодо Луганська, то це потужні удари насамперед по системі підготовки льотчиків, ремонту літаків. Це аеродромні споруди та самі літаки, які щоденно обстрілюють наші території, зокрема Харків,

– зауважив Микола Маломуж.

Саме з цих повітряних суден окупанти запускають КАБи, які практично неможливо перехопити. Єдиний спосіб їм протидіяти – знищувати літаки, які їх переносять. Отже, треба максимально знешкоджувати засоби доставляння керованих бомб, уражати їх ще на стадії ремонту, як ми це побачили у Луганську. Також важливою є ліквідація кадрів, керівного складу, який дійсно був на базі цього училища.

Такий конкретний, комплексний удар знецінив багато зусиль ворога щодо скоєння терористичних актів проти харків'ян та інших громадян України,

– підкреслив генерал армії у відставці.

"Бавовна" у Луганську: що відомо