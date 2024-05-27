Известно, что в результате удара в городе начался пожар, а над домами поднялся дым. По сообщениям очевидцев, взрывы были слышны по всему городу.

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Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что сегодня вечером "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.

Чуть больше года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвел "хлопок", который испортил россиянам планы. Теперь еще раз,

– утверждает он.

По его словам, что именно повреждено или разрушено в результате удара, оккупанты, как обычно, не покажут. Глава ОВА подчеркнул, что это будет свидетельствовать о существенных потерях среди авиационной техники российских захватчиков.