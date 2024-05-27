Об этом рассказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что враг роет окопы в районе Розовки, что в Запорожской области. Там россияне строят еще одну линию обороны.

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Укрепление россиян

Возможно, оккупанты получили задание привести в порядок окопы. Андрющенко заметил, что россияне заботятся о своих укреплениях. Это не на пользу Украине, но надо понимать, что делает враг.

Но когда мы пойдем вперед, то эти укрепления им не помогут. Фиксируем факт, что снова началось инженерное строительство. Должны делать свои выводы,

– высказался он.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что Украине также стоит планировать как улучшать свои фортификационные сооружения и следить за состоянием тех укреплений, которые были построены ранее.

Обратите внимание! Киевская область активно строит фортификационные сооружения в соответствии с государственными задачами. Возведено почти 10 тысяч бетонных пирамид, противотанковые рвы и другие укрытия. Областная военная администрация постоянно сотрудничает с военными для создания наиболее эффективных защитных сооружений.

По мнению Петра Андрющенко, Россия имеет определенный план для укрепления своих окопов, чтобы в будущем Украине было сложнее отвоевывать свои территории.

Никольское в 60 километрах от линии фронта. Это уже третья или четвертая линия укреплений, они (россияне – 24 Канал) ее укрепляют свежим булыжником, который завозят из Донецкой области,

– подчеркнул он.

Ситуация на фронте: основное