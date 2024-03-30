Кроме этого, в Киевской области строят противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Власть постоянно на связи с военными, чтобы создать надежные укрепления.

Смотрите также Россияне захватили Тоненькое, продвижение к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Фортификации в Киевской области

Киевская область продолжает наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. В областной военной администрации отметили, что строительство ведут в соответствии с государственными задачами.

Строительство фортификаций предусматривает создание разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. Кроме этого, устанавливаются заградительные рубежи, то есть так называемые "зубы драконов", а также противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. По состоянию на сейчас построено уже почти 10 тысяч бетонных пирамид, обустроено противотанковый ров.

В Киевской ОВА отметили, что они постоянно коммуницируют с военными, чтобы построить эффективные сооружения с надежной защитой.

Строительство фортификаций под постоянным контролем. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, которые вовлечены в этот процесс. Ко всем требование единое: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств,

– отметил Руслан Кравченко.

Фортификации в Украине