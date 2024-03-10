Подробнее об этом рассказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что сооружение новых фортификационных сооружений на линии фронта начали в декабре 2023 года потому, что ранее наши военные вели наступательные действия.

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У саперов и инженеров была другая работа

В прошлом году Украина вела наступательную операцию, и те же саперы, инженеры были привлечены для преодоления вражеских инженерно-фортификационных сооружений,

– пояснил Дмитрий Лиховий.

Он добавил, уже построены некоторые комплексы оборонительных сооружений на случай, если будет наступать враг. И что пехотные подразделения в некоторых из них уже дежурят.

Эти системы оборонительных сооружений строятся в тесном контакте с представителями механизированных бригад, которые, собственно, дают заказ, что бы они хотели видеть, в каком месте, какого качества,

– добавил он.

По словам представителя ОСГВ "Таврия", соответствующие оборонительные сооружения – вторая и третья линии обороны. Их строят механизировано, используя технику. Все потому, что соответствующего типа работы можно выполнять на расстоянии в не менее 5 километров от линии боевого соприкосновения.

Обратим внимание, что укрепления сооружают не только в Запорожье, но и на Днепропетровщине. Как отметил Дмитрий Лиховий, у нее также есть свои "зубы дракона". И что там уже приближаются к оборудованию как траншей, так и других средств обороны от российских захватчиков.

Накануне Кабинет министров Украины выделил более 1,3 миллиарда гривен на сооружение оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Произошло это после поручения президента Владимира Зеленского. Заметим, что говорится о рекордной сумме на этот тип работ.

Разведка Британии проанализировала фортификационные сооружения в Украине

В разведке Великобритании отметили, что на нескольких участках линии фронта ВСУ ускорили сооружение оборонительных позиций. Речь идет о "зубах дракона", противотанковых канавах, пехотных траншеях, минных полях, а также укрепленных оборонительных позициях.

Очень вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться или использовать тактические достижения в рамках ее текущих наступательных операций,

– констатируют в разведке.

В ведомстве добавляют, что сооружение основных позиций обороны свидетельствует об атриционном характере войны. Что любая попытка врага провести прорывные операции, скорее всего, приведет к немалым потерям среди бойцов.