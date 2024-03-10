Детальніше про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зауважив, що спорудження нових фортифікаційних споруд на лінії фронту розпочали у грудні 2023 року тому, що раніше наші військові вели наступальні дії.

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У саперів та інженерів була інша робота

Торік Україна вела наступальну операцію, і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд,

– пояснив Дмитро Лиховій.

Він додав, вже збудовані деякі комплекси оборонних споруд на випадок, якщо наступатиме ворог. І що піхотні підрозділи у деяких із них уже чергують.

Ці системи оборонних споруд будуються в тісному контакті з представниками механізованих бригад, які, власне, дають замовлення, що б вони хотіли бачити, в якому місці, якої якості,

– додав він.

За словами речника ОСУВ "Таврія", відповідні оборонні споруди – друга та третя лінії оборони. Їх будують механізовано, використовуючи техніку. Все тому, що відповідного типу роботи можна виконувати на відстані у щонайменше 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Звернімо увагу, що укріплення споруджують не лише на Запоріжжі, а й на Дніпропетровщині. Як зауважив Дмитро Лиховій, у неї також є свої "зуби дракона". І що там уже наближаються до обладнання як траншей, так і інших засобів оборони від російських загарбників.

Напередодні Кабінет міністрів України виділив понад 1,3 мільярда гривень на спорудження оборонних споруд на Запорізькому напрямку. Сталося це після доручення президента Володимира Зеленського. Зауважимо, що мовиться про рекордну суму на цей тип робіт.

Розвідка Британії проаналізувала фортифікаційні споруди в Україні

У розвідці Великої Британії зауважили, що на кількох ділянках лінії фронту ЗСУ прискорили спорудження оборонних позицій. Мовиться про "зуби дракона", протитанкові канави, піхотні траншеї, мінні поля, а також укріплені оборонні позиції.

Дуже ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися або використовувати тактичні досягнення в рамках її поточних наступальних операцій,

– констатують у розвідці.

У відомстві додають, що спорудження основних позицій оборони свідчить про атриційний характер війни. Що будь-яка спроба ворога провести проривні операції, швидше за все, призведе до чималих втрат серед бійців.