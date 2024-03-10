Минобороны Британии пишет, что в случае, если россияне будут пытаться наступать дальше, то вероятно они будут сталкиваться с большими потерями. Дальнейшие наступательные действия оккупантов маловероятны.

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Усиление строительства

В Минобороны Великобритании отмечают, что Вооруженные Силы ускорили строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта. Речь идет о "зубах дракона", противотанковые канавы, пехотные траншеи, минные поля и укрепленные оборонительные позиции. Это повлияет на возможность россиян наступать.

Очень вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться или использовать тактические достижения в рамках ее текущих наступательных операций,

– констатируют в разведке.

Там добавляют, что создание основных оборонительных позиций свидетельствует об атриционном характере конфликта. Это означает, что любая попытка проведения прорывных операций россиянами, скорее всего, приведет к большим потерям среди личного состава.

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