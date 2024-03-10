Минобороны Британии пишет, что в случае, если россияне будут пытаться наступать дальше, то вероятно они будут сталкиваться с большими потерями. Дальнейшие наступательные действия оккупантов маловероятны.
Смотрите также Как Шойгу Крынки "зачистил"․ Каковы масштабы потерь россиян на левобережье Херсонщины – документы
Усиление строительства
В Минобороны Великобритании отмечают, что Вооруженные Силы ускорили строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта. Речь идет о "зубах дракона", противотанковые канавы, пехотные траншеи, минные поля и укрепленные оборонительные позиции. Это повлияет на возможность россиян наступать.
Очень вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться или использовать тактические достижения в рамках ее текущих наступательных операций,
– констатируют в разведке.
Там добавляют, что создание основных оборонительных позиций свидетельствует об атриционном характере конфликта. Это означает, что любая попытка проведения прорывных операций россиянами, скорее всего, приведет к большим потерям среди личного состава.
ОСГВ "Таврия" рассказала об укреплениях
- Недавно представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий побывал на Авдеевском направлении, где показал укрепления, которые будут ВСУ. Он рассказал, что оборонительные сооружения в значительной степени уже построены, а кое-где их еще строят. По его словам, были сложности, однако есть результат, который можно увидеть.
- В то же время он отметил, что строительство фортификаций возле Авдеевки началось еще в декабре 2023 года. После выхода из города строительство лишь усилилось.
- Также Лиховий развеял миф, что укрепления должны напоминать "стену" или "линии". По его словам, фортификации – разветвленная система свежих взводных опорных пунктов на втором оборонительном рубеже, на которые в случае необходимости отойдут пехотные части. Их создают в соответствии с рельефом, складками местности, дорогами, водными преградами.