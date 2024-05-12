Военные 47 отдельной механизированной бригады показали видео, на котором заметно попадание ВСУ в российскую военную технику. Перед этим представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что россияне в районе Красногоровки в затруднительном положении.
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Как ВСУ уничтожили вражеский танк под Авдеевкой
Аэроразведчики БУАР (батареи управления и артиллерийской разведки – 24 Канал) обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию. Помешали этому операторы FPV Strike Drones Company,
– рассказали в бригаде.
Как ВСУ уничтожили вражеский танк с оккупантами: смотрите видео
Последние данные о потерях врага
- Россияне несут большие потери. Только за минувшие сутки враги потеряли на фронте 1260 единиц личного состава, самолет, 5 танков, 30 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 ПВО и много другой техники.
- Главное управление разведки сообщило, что россияне несут огромные потери. Представитель украинской разведки Андрей Юсов обратился к российским военным о возможности сдачи в плен – в частности, солдат Московского и Ленинградского округов. Именно они находятся на Харьковском направлении. Он заверил, что Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций, гуманитарного права.
- Агенты "Атеш" сообщили, что россияне бросили в наступление на Харьковщину Африканский корпус наемников, которые не были готовы к такой войне и несут огромные потери.